Amriswil und Pfyn einzige Gemeinden im Thurgau mit Neujahrsapéro

Hefenhofen und Sommeri haben ihre Neujahrsapéros abgesagt. In der Region Bischofszell gibt es ebenfalls keine Gemeinde mehr, die noch einen Anlass durchführt. Erlen hat seinen beliebten Bächtelisapéro ebenso abgesagt wie Sulgen seinen Anlass am Dreikönigstag. In Zihlschlacht-Sitterdorf hätte nebst dem Neujahrsapéro auch noch die Begrüssung für die Neuzuzüger stattfinden sollen. Hauptwil-Gottshaus, Bischofszell, Kradolf-Schönenberg und Hohentannen haben ebenfalls die Segel gestrichen. Auch in Dozwil, Kesswil, Uttwil, Romanshorn, Salmsach, Egnach, Arbon, Roggwil sowie in Horn ist alles abgesagt. (man)