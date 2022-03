Neugestaltung Bahnhofplatz Die Kunst, es allen recht zu tun: Das Dilemma des Amriswiler Stadtrates Am Infoanlass der FDP Amriswil zur kommenden Abstimmung äussert sich auch «Bus Oberthurgau» zum geplanten Bushof. Manuel Nagel 18.03.2022, 17.00 Uhr

Rund drei Dutzend Interessierte nahmen am Mittwochabend am Informationsanlass der FDP Amriswil in den Räumlichkeiten des Strassenverkehrsamtes teil. Bild: Manuel Nagel

Es ist nicht die Quadratur des Kreises, an der sich aktuell der Amriswiler Stadtrat und Stadtpräsident Gabriel Macedo versuchen, aber sie wollen zumindest das Sprichwort «Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann» widerlegen. Doch zumindest beim geplanten Bushof und der damit verbundenen Neugestaltung des Bahnhofplatzes dürfte das schwierig zu erfüllen sein – das hat der von der FDP organisierte Infoanlass am Mittwochabend gezeigt.

Es wird noch weitere Veranstaltungen vor der Abstimmung am 15. Mai geben, so etwa am 29. März um 19.30 Uhr im Pentorama – und überall dürfte es zu intensiven Diskussionen kommen. Dies war auch der Fall am Mittwochabend, als Stadtpräsident Macedo mehrheitlich unter Parteifreunden war. Dennoch gab es gut gemeinte Ratschläge, Anregungen, Verbesserungsvorschläge sowie auch mahnende Worte «zum wichtigsten Bauprojekt der letzten Jahrzehnte», wie es von der Stadt her heisst.

Macedo erinnerte nochmals daran, dass das ganze Projekt sehr komplex sei und vieles voneinander abhängig sei. So entgegnete er Stimmen, welche die Velostation erst später umsetzen wollen, dass man eben viele Bedürfnisse von ganz unterschiedlichen Interessensgruppen zu berücksichtigen habe, denn es solle ja möglichst ein Projekt für alle Bewohner der Stadt sein. Und das koste halt auch etwas.

Dass die Bedürfnisse sehr individuell sind, das machte ein Votum eines Besuchers deutlich, der Kritik äusserte, dass man bei Regen nass werde, wenn man vom Perron der Eisenbahn zum neuen Bushof laufe. Eine Überdachung des ganzen Bahnhofareals liesse die Kosten regelrecht explodieren. Billiger sei es definitiv, halt einen Schirm mitzunehmen, bemerkte jemand.

Zumindest die Wünsche von «Bus Oberthurgau» dürfte das Projekt erfüllen. Daniel Richter, Standortleiter des regionalen Verkehrsunternehmens, sehnt sich nach einer zeitgemässen Infrastruktur für Passagiere wie auch das Personal, was aktuell nicht der Fall sei, obwohl Amriswil die Drehscheibe für den Busverkehr im Oberthurgau sei. Zudem wurde daran erinnert, dass gerade diese Drehscheibe eines der wichtigsten Argumente sei, dass es in Amriswil auch künftig einen Schnellzughalt gibt. Dies sei enorm wichtig für die Stadt.

Hinweis

Infoveranstaltung am 29. März, 19.30 bis 21.00 Uhr, Pentorama.