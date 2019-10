Neues Wasserreservoir für Egnach

Egnach bringt nicht genug Wasser ins Reservoir

Die Gemeinde muss trotz eines neuen, im letzten Sommer in Betrieb genommenen Reservoirs in Winden Wasser sparen. Es sei nicht zu klein dimensioniert worden, stellt Gemeindepräsident Stephan Tobler klar. Es seien andere Ideen gefragt, wenn es auch in den nächsten Jahren so trocken werden sollte.