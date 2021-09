"Baummord": Autor Franco Ruault im Interview

Neues Buch «Bauern verteidigten ihre Bäume mit der Axt»: «Baummord»-Autor Franco Ruault über Lügen, Geld und vergessene Kriegshelden Zwischen 1950 und 1975 liess die eidgenössische Alkoholverwaltung über elf Millionen Obstbäume fällen. Franco Ruault hat über dieses fast vergessene Kapitel der Schweizer Geschichte ein Buch geschrieben und geht dabei vor allem auf die Geschehnisse im Thurgau ein. Markus Schoch Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franco Ruault hat ein Buch über die Baumfällungen zwischen 1950 und 1975 geschrieben. Bild: PD

Herr Ruault, waren die Baumfällungen aus heutiger Perspektive ein Fehler oder sogar ein Verbrechen, wie Ruth Maria Kubitschek in Ihrem Buch sagt

Ruth Maria Kubitschek ist eine bemerkenswerte Frau, die sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der Hochstammbäume engagiert. Ich für meinen Teil möchte mit meinem Buch die Geschichte zeigen, die sich hinter den Baumfällungen verbirgt. Und zwar so, wie sie sich wirklich abgespielt hat. Damit jeder sich sein eigenes Urteil bilden kann. Jemandem meines aufzuzwingen, liegt mir fern. Urteile sind schnell gefällt, und zwar meist von denen, die kein Recht dazu haben. Mir geht es mit meinem Buch darum, die Geschichte von damals zur unsrigen zu machen.

Es ging nur ums Geld, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ging die Rechnung am Schluss für alle auf?

Dass es ums Geld ging, war von Anfang an klar, und das wurde ja auch nie verschwiegen. Aber vielleicht ist die Frage vielmehr die, ob nicht das Rechnen selber, dieses die Natur und den Menschen vollständig verrechnen zu wollen, das eigentlich Problematische war und nach wie vor ist. Dieses rechnende Denken, welches vorgab, effizient, fortschrittlich und vor allem logisch zu sein. Und dabei massenhaft Unlogisches produzierte, wie das Artensterben, die Vernichtung alter Obstsorten mit ihren wertvollen genetischen Ressourcen und die Zerstörung des Landschaftsbildes, das zu den schönsten in ganz Europa zählte.

Der Thurgauer «Obstbaugeneral» Ernst Lüthi und der eiserne Stratege Gustav Schmid als sein Vorgesetzter und Thurgauer Zentralstellenleiter sind in Vergessenheit geraten, obwohl die beiden wie niemand anders vor ihnen und nach ihnen das Landschaftsbild im Thurgau verändert haben. Wie kommt das?

Die Frage rührt an den Kern der Sache: Diese unglaubliche und fast schon beängstigende Vergessenheit, in die nicht nur alle Beteiligten, sondern auch die Sache selbst geraten ist. Dieses heute unvorstellbare Zerstörungswerk dieser beiden Obstbautechniker ist das eine. Aber diese unerträgliche Vergessenheit zeigt uns schonungslos auf, wie sehr wir Heutigen uns bereits an die Verwüstung und Technisierung unserer natürlichen Lebenswelt gewöhnt haben und dies vielfach nicht einmal als Verlust empfinden. Aber vielleicht ist es kein Zufall, dass sich die massenhaft abgeholzten Baumriesen gerade jetzt wieder in Erinnerung rufen, aus der Vergessenheit aufsteigen. Diese Vergessenheit zu überwinden, das ist eines der Hauptanliegen meines Buches.

Mit Traktoren, Motorsägen und Sprengstoff rückten die Baumfäller den Hochstämmern zu Leibe. Bild: PD

Hätten der riesige Baulandhunger und die allgemeine Entwicklung im Obstbau das Thurgauer Obstbaumparadies nicht so oder so früher oder später zerstört?

Ich konnte so etwas wie eine «Entwicklung» in diesem Zusammenhang nie feststellen, über all die Jahre nicht. Alles, was geschah und wie es geschah, war nüchtern geplant und wurde rücksichtslos durchgezogen. Mit Druck, Gewalt und meist gegen den Willen der Betroffenen. Später wurde daraus so etwas wie eine «Entwicklung» konstruiert, welche scheinbar alternativlos gewesen sei. Die Bauern machten gemäss offizieller Darstellung seinerzeit alle freiwillig mit. War das eine Lüge? Es gab durchaus vor allem junge Bauern, die freiwillig mitmachten. Und das war ihr gutes Recht. Aber der Grossteil der Bauern wehrte sich mit Händen und Füssen – vielfach verzweifelt – gegen die Druck- und Erpressungsversuche des Obstbauberaters. Dabei war auch Taktik im Spiel: Die wenigen noch lebenden Aktionsleiter erzählten mir, wie sie in vielen Fällen die jungen Bauern gegen ihre Väter ausgespielt haben, um die Fällung zu erreichen, was oft zu Streit innerhalb der Familien führte.

Wie muss man sich diesen Widerstand konkret vorstellen?

Mir hat der Baumfäller Walter Luginbühl aus Hauptwil erzählt, wie sehr sich die Bauern gewehrt haben. Sie stellten sich vielfach schützend vor die Bäume, mit der Axt bewaffnet, um diese mit ihrem Leben zu verteidigen. Luginbühl musste nicht nur einmal um sein Leben fürchten, so sehr war die Situation eskaliert damals.



Wie gingen die Alkoholverwaltung beziehungsweise deren Helfershelfer vor?

Im Thurgau versuchte Ernst Lüthi die Bauern zu überzeugen, dass der Feldobstbau nicht rentiert und nicht effizient ist. Wenn der Bauer kein Gehör hatte, wurde er in vielen Fällen beschimpft. Mit der Erteilung des Baumwärterausweises hielt Lüthi seinen grössten Trumpf in der Hand. Jeder, der diesen haben wollte, und das waren viele, musste nicht nur für die Fällungen eintreten, sondern auch bei den eigenen Bäumen auf dem Hof den Tatbeweis erbringen. Geschah dies nicht, wurde ihm nach einem Jahr der Ausweis nicht verlängert.

Befand sich die Schweiz tatsächlich in einer Art Kriegszustand?

Die Baumfällaktionen wurden in der Sprache des Krieges geführt, mit Strategien und Taktiken, Manövern und Täuschungsmanövern. Die Obstbäume wurden als «Parasiten», «Schmarotzer» und «Verlustbäume» denunziert, die «keinen Schuss Pulver wert sind». In seinen Plänen sprach Lüthi von Angriffszielen, und «dass diese Manöver wochenlang und sorgfältigste Vorbereitung seitens des Generalstabes und der Manöverleitung verlangten».

Öffentliche Kritik gab es erst 1970. Warum nicht vorher?

Kritiker hatten bis dahin praktisch keine Chance. Sie wurden lächerlich gemacht und als Feinde des Fortschritts gebrandmarkt.