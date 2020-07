Neuer Präsident für die SVP Weinfelden Die Weinfelder Ortspartei der SVP hat an ihrer Jahresversammlung Marcel Knup zum neuen Präsidenten gewählt. Er ist somit Nachfolger von Nationalrat Manuel Strupler. 23.07.2020, 16.28 Uhr

Manuel Strupler gibt das Präsidium an Marcel Knup ab. Bild: PD

(red) An der diesjährigen Jahresversammlung haben sich die Mitglieder der SVP Weinfelden im Waldschulzimmer in Weinfelden eingefunden. Manuel Strupler hat als abtretender Präsident in seinem Jahresbericht über die durchgeführten Anlässe im vergangenen Jahr und über die politischen Tätigkeiten berichtet. Im Anschluss daran lag es an den anwesenden Mitgliedern, das Präsidium neu zu bestimmen.