Neuer Geschäftsführer für die Getreide Mittelthurgau AG in Märstetten Nach mehr als 33 Jahren geht der Geschäftsführer der Getreidesammelstelle in Märstetten in den Ruhestand. Als Nachfolger von Max Ulrich hat der Verwaltungsrat Markus Raschle bestimmt. 21.09.2020, 16.35 Uhr

Max Ulrich übergibt die Geschäftsleitung der Getreide Mittelthurgau AG an Markus Raschle. Bild: PD

(red) Ende Monat geht Max Ulrich nach über 33 Jahren als Geschäftsführer der Getreide Mittelthurgau AG in Märstetten in den wohlverdienten Ruhestand. 1987 trat er nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Hans Heierli die Stelle an.