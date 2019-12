Neuer Anlauf für die Handyantenne im Illighauser Kirchturm Im Dorf ist der Empfang extrem schlecht. Das stört eine Mehrheit der Einwohner. Der Gemeinderat will das Thema angehen. Martina Eggenberger Lenz 28.12.2019, 04.20 Uhr

Die Kirche in Illighausen befindet sich gleich neben der Schule. (Bild: Reto Martin)

Die Pflegemitarbeiterin hat ein Problem. Wenn sie Pikett hat, sollte sie rund um die Uhr erreichbar sein – auf dem Handy. Doch in ihrem Haus in Illighausen ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Der Empfang ist so schlecht, dass die Frau nur an ganz wenigen Orten telefonieren kann.