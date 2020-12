Die Katholische Kirchgemeinde Weinfelden will begeistern

Interview

«Der Vatikan hat Angst vor der weiblichen Urkraft»: Weshalb die Weinfelderin Simone Curau-Aepli mitten unter Bischöfen für ihre Anliegen kämpft

Die katholischen Bischöfe der Schweiz laden erstmals Frauen an ihre Konferenz ein. Mittendrin ist die Weinfelderin Simone Curau-Aepli. Im Interview sagt sie, was sie an der katholischen Kirche stört.