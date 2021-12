Der Romanshorner Oberkapitän Erich Hefti geht in die Frühpension

Nautik «Die Arbeit hat mich immer fasziniert»: Der Romanshorner Oberkapitän Erich Hefti geht in Frühpension – das waren seine einschneidendsten Erlebnisse Im Februar 1981 trat Erich Hefti in den Romanshorner Schiffsdienst ein, dies als Werft-Handwerker. Es folgte eine steile Karriere mit verschiedenen Stationen hin zum Oberkapitän. An seinem letzten Arbeitstag bei der Bodensee-Schifffahrt, unmittelbar vor der Frühpensionierung, wirft er mit unserer Zeitung einen Blick zurück. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 30.12.2021, 18.30 Uhr

Erich Hefti am Dienstag auf seiner letzten Fahrt mit der Fähre. Andri Vöhringer

Fast 41 Jahre ist der heutige Oberkapitän Erich Hefti bei der Bodensee-Schifffahrt gewesen. Dennoch sagt er vor dem Hintergrund seiner Pensionierung: «Die Zeit ging schnell um.» Es habe sich denn nicht angefühlt wie Arbeit, «eher wie ein Hobby, oder meine Berufung». Zur Schifffahrt gebracht hat ihn sein Vater, ein Ausbildungskapitän aus Romanshorn: «Er hat mir Tricks und Kniffe gezeigt, die ich dann bei der ersten Schifffahrt mit 29 angewandt habe.» Zu Heftis Lieblingsaufgaben auf dem See hat fast alles gezählt, seine Leidenschaft war unbestritten das Schifffahren. Er verweist auf spezielle Anlässe wie das Seenachtsfest, emotionale Hochzeitsfahrten mit Trauung oder die Flottensternfahrten der vier Bodensee-Schiffsbetriebe. Das Einzige, was ihm nicht so Spass gemacht hat, sind Fahrten in dichtem Nebel. Zwar habe man modernste Radargeräte mit GPS und so weiter, aber man müsse ständig auf das Radarbild schauen, kontrollieren, nachchecken.

«Es ist ein wenig wie Blinde Kuh spielen.»

Er fuhr als Erster die Sonnenkönigin

In besonderer Erinnerung geblieben ist Hefti die erste Probefahrt mit dem Österreichischen Eventschiff MS Sonnenkönigin, das weitab grösste Schiff auf dem Bodensee. Er fuhr von Kressbronn nach Überlingen, Konstanz und Meersburg.

«Es war sensationell.»

Während normale Schiffe 23 Stundenkilometer fahren, erreicht die Sonnenkönigin 30. Gleichwohl darf sie keine hohen Wellen werfen. Und im Inneren muss es ausgesprochen ruhig sein, da unter anderem Konzerte stattfinden – laut Erich Hefti Ende der 90er Jahre eine Herausforderung für die Schiffsbauer. Der Oberkapitän begleitete denn bereits den Bau des Schiffes und fuhr mit der Schweizer Besatzung während rund vier Jahren immer wieder gediegene Charterfahrten. «Das Schiff zu mieten war eine kostspielige Angelegenheit.»

Auch die 84 Meter lange Fähre Tabor der Konstanzer Stadtwerke nahm Hefti in Betrieb, ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Speziell war für ihn zudem ein dreiwöchiger Aufenthalt in Istanbul, wo er auf den Auftrag eines deutschen Technologiekonzerns für Schiffsantriebe hin 19 türkische Schiffsführer auf neuen Fähren mit Voith-Schneider-Propellern ausbildete.

«Ich bekam ab und an Grüsse aus dem Bosporus, wenn Schweizer Gäste auf einen Kapitän trafen.»

Zu Beginn ein ganz übler Sturm

Eher mässig gern erinnert sich der Oberkapitän allerdings an einen schweren Sturm in der Kapitänsausbildung. Dieser zog bei einer Charterfahrt mit 215 Personen an Bord auf, als er die Strecke Arbon-Langenargen-Lindau fuhr.

«Es waren orkanartige Verhältnisse.»

Denn auf dem Bodensee kann es bis zu Windstärke 12 Beaufort kommen. «Der Sturm kam von Westen und peitschte die Wellen bis Lindau besonders hoch, wo es uns voll erwischt hat.» Das Schiff habe geschaukelt, die Tische seien umhergerutscht und den Leuten wäre schlecht geworden. «Immerhin habe ich eine wichtige Erfahrung gemacht», so Hefti. Das Schiff gehe nicht unter, aber man könne sich verletzen.

Zur Frühpensionierung hat sich der Oberkapitän aus mehreren Gründen entschieden. Es sei eine intensive Zeit gewesen, besonders die letzten 15 bis 20 Jahre. «Das Privatleben kam zu kurz.» Seine neue Freizeit möchte er gerne mit der Familie verbringen, einhergehend mit aufgeschobenen Projekten wie Arbeiten am Einfamilienhaus in Romanshorn und der Restauration von zwei Oldtimern. Wegen Corona kämen ausserdem viele Passagiere nicht, die Schiffe würden im Hafen bleiben und alle mit Masken herumlaufen.

«Diese unglaublich schwierige und deprimierende Situation ist sicher kein Motivator für eine grosse Freude im Schiffsdienst.»

Dennoch blickt Hefti alles in allem auf eine äusserst positive Zeit zurück. «Die Arbeit hat mich immer fasziniert, auch heute noch.»

Erich Heftis Nachfolge tritt Silvan Paganini an, nautischer Offizier mit Kapitänspatent in der Hochseeschifffahrt.

Vom Werft-Handwerker zum Kapitäns-Oberhaupt Erich Hefti (64) ist im Februar 1981 in den Romanshorner Schiffsdienst eingetreten, der damals den SBB gehörte. Dies als Handwerker in der Werft. Es folgte eine Matrosenausbildung und weitere Ausbildungen als Maschinist, Kassierer sowie Schiffsführer, bevor er im März 1996 zum Oberkapitän ernannt wurde. Hefti erlebte in seiner Karriere viele betriebliche Veränderungen mit, etwa den Bau des Bootshafens zwischen Werft und Haupthafen, den Verkauf der späteren SBB-Tochtergesellschaft an Private und die Sanierung des gesamten Schiffsbetriebes. Von 2000 bis 2007 war er ausserdem Verantwortlicher für das nautische Fahr- und Betriebsmanagement beim Fährbetrieb der Stadtwerke Konstanz, wo er unter anderem Maschinisten zu Fähre-Kapitänen ausbildete. Zudem wirkte er in verschiedenen Projektgruppen für nautische Anlagen mit. Als Leiter Nautik und Werft wirkte er auch bei der Firmenentwicklung mit, zum Beispiel beim Bau der Plattform mit Steganlage, dem Umbau des MS Säntis und des MS St.Gallen sowie bei der Neumotorisierung der Fähre Romanshorn. Hefti wohnt in Romanshorn, ist verheiratet und hat drei Kinder. (tva)

