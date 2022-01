Schutzplan für Moor in der Luxburger Bucht in der Kritik

Naturschutz Seeanstösser in Salmsach und Egnach sind in Aufregung: Der Kanton will den ganzen Uferbereich unter Schutz stellen und einzelne Stege und Wege verschwinden lassen Seit 27 Jahren ist die Luxburger Bucht durch einen Beschluss des Bundesrates ein Flachmoor von nationaler Bedeutung. Jetzt wollen die zuständigen Stellen in Frauenfeld das Gebiet zwischen der Badi Salmsach und der Badi Wiedehorn besser schützen. Die Pläne kommen zumindest bei einem Teil der betroffenen Grundstückbesitzer schlecht an. Markus Schoch Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Besitzer eines Ferienhauses haben einen eigenen Zugang zum Wasser. Bild: Ralph Ribi

Die Ankündigung kam für die meisten aus heiterem Himmel. Im letzten Sommer erhielten die privaten Grundeigentümer mit Seeanstoss in Egnach und Salmsach Post aus Frauenfeld. Der Chef des Amtes für Umwelt eröffnete ihnen in einem Schreiben, dass der Kanton verpflichtet sei, Vorschriften zum Schutz und zur Pflege der Luxburger Bucht zu erlassen, die seit dem 7. September 1994 ein Flachmoor von nationaler Bedeutung ist – wie 21 andere Gebiete im Thurgau. Das Amt für Raumentwicklung sei jetzt daran, das entsprechende Reglement für das rund 20 Hektaren grosse Feuchtgebiet zwischen der Badi Salmsach und der Badi Egnach in Wiedehorn auszuarbeiten, liess der Kanton die betroffenen Liegenschaftsbesitzer wissen.

Grundsätzlich gehe es darum, den Ufergürtel mit Schilfröhricht, Grosseggenried, Pfeifengraswiese, Hochstaudenried und Nasswiese als Lebensraum für seltene, gefährdete und geschützte Tiere und Pflanzen zu erhalten und wenn möglich aufzuwerten durch die Entfernung störender Elemente. Gemeint sind damit Trampelpfade, Plattenwege, Stege oder Dämme, die der Kanton als eine «merkliche Beeinträchtigung» des Ökosystems in der Luxburger Bucht einstuft. Was die verantwortlichen Stellen vor zehn Jahren allerdings nicht davon abhielt, 26 dieser (gebauten) Zugänge zum See über eine Konzession zumindest vorübergehend offiziell zu bewilligen.

Kanton will Zugänge für mehrere Parzellen schaffen

Die meisten befinden sich auf Egnacher Boden auf engem Raum gegen die Badi Wiedehorn zu, wo es viele Ferienhäuser gibt. In einem 420 Meter breiten Bereich sind es allein 16 Stück. Im Schreiben des Kantons heisst es:

«Hierbei handelt es sich um eine der dichtesten Konzentration an konzessionierten Anlagen am ganzen Thurgauer Bodenseeufer.»

Nach Meinung der zuständigen Stellen ist diese Dichte zu hoch. Die Zahl der Wege und Stege müsse kleiner werden. Betroffen sind auch die Einfamilienhausbesitzer am Schilfweg und in der Rudwies in Egnach.

Blick von der Badi Wiedehorn auf die Luxburger Bucht. Bild: Ralph Ribi

«Wir streben an, dass die Anlagen teilweise zurückgebaut und zusammengefasst werden», heisst es im Schreiben des Amtes für Umwelt. Bedeutet: Die Anstösser können künftig von ihrer Parzelle nicht mehr unbedingt direkt und ungesehen ins Wasser, sondern müssen sich gegebenenfalls den Pfad durchs Röhricht mit den Nachbarn teilen. Und der Verlust an Privatsphäre und Komfort geht für die Betroffenen unter Umständen sogar noch ins Geld, weil sie einen Teil der Kosten für den Abbruch eines Steges oder eines Dammes und für den Bau eines Ersatzes an einem anderen Ort selber tragen müssen. Der Kanton übernimmt nämlich nicht alle dafür nötigen Auslagen. Die Details sind noch nicht bestimmt.

Vorwurf: Staat verschleudert Steuergelder

Die Pläne kommen zumindest bei einem Teil der betroffenen Seeanstösser wenig überraschend schlecht an. Einer von ihnen sagt:

«Faktisch werden wir enteignet.»

Dazu muss man wissen: Der Schilf ist in der Regel Teil ihrer Parzelle – und gehört nicht dem Staat. Was ein Glück für Fauna und Flora sei, sagen verschiedene Grundbesitzer. Tiere und Pflanzen seien so besser geschützt, als wenn die Gebiete öffentlich zugänglich wären. Es sei deshalb völlig übertrieben und unnötig, sogenannte Ranger für Aufsicht, Pflege und Unterhalt des Flachmoores in der Luxburger Bucht anzustellen, wie es der Kanton im 30 Seiten dicken Entwurf der Schutzanordnung vorsehe.

Damit würden die «übermotivierten Bürokraten in Frauenfeld» weit übers Ziel hinaus schiessen und mutmasslich mehrere hunderttausend Franken pro Jahr verschleudern, kritisiert ein Seeanstösser. Bis jetzt hätten die Grundeigentümer selber und auf eigene Kosten zum Rechten geschaut. «Wir haben beispielsweise angetriebenes Holz und anderes Schwemmgut selber entsorgt.»

Zwischen dem Badeplatz in Luxburg und demjenigen in Salmsach gibt es fast keine privaten Seeanstösser. Bild: Ralph Ribi

Befremdlich ist für einen betroffenen Grundeigentümer vor allem auch das Vorgehen. Der Kanton habe in all den Jahren nie auch nur angedeutet, dass er die Zügel dereinst anziehen werde. Weder im Schreiben 2008, als das Amt für Raumplanung die Grundeigentümer zwischen Luxburg und Wiedehorn wegen illegaler Bauten und Anlagen auf die gesetzlichen Bestimmungen im Uferbereich hingewiesen habe.

Noch 2011 bei der erstmaligen Konzessionierung der Stege, Wege und Dämme in der Luxburger Bucht. Es sei unredlich, jetzt plötzlich die Spielregeln ändern zu wollen, zumal viele der Bauten und Anlagen schon vor rund 100 Jahren erstellt worden seien und doch eigentlich so etwas wie eine Bestandesgarantie geben sollte. «Das ist ein Verstoss gegen Treu und Glauben.» Die «Thurgauer Zeitung» weiss von einem Fall, wo jemand in den letzten Jahren Zehntausende von Franken in den Unterhalt eines Steges investiert hat, der jetzt möglicherweise wegmuss.

Das Schilf haben Bauern für den Schutz des Ufers angepflanzt

Er frage sich auch, wie es möglich sein könne, dass der Bundesrat Moorgebiete von nationaler Bedeutung bestimmen dürfe, ohne den betroffenen Grundeigentümern Rechtsmittel zu eröffnen, damit sie sich wehren können, sagt ein Mann. «Ich jedenfalls wurde nie informiert», ärgert er sich. Warum die Luxburger Bucht vor allem südlich der Luxburg ein besonders wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere sein soll, verstehe er nicht.

Auf diesem Bild ist das Schilf zu sehen, wie es die Bauern zum Abtransport in Kegeln aufgestellt haben. Bild: PD

Die Biodiversität sei klein, soweit er das beurteilen könne. Es gebe dort im Wesentlichen nur einen bis zu 100 Meter breiten Schilfgürtel, der ursprünglich dem See abgerungenes und landwirtschaftlich genutztes Kulturland gewesen sei, ruft er in Erinnerung.

Mit Ross und Wagen wurden die Schilfbündel nach Horn transportiert. Bild: PD

Ulrich Schönholzer und andere Bauern hatten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Schilf gepflanzt, um die Erosion des Ufers zu stoppen, schreibt Ortshistoriker Rolf Blust in seinem im Jahr 2000 erschienenen Egnacher Heimatbuch. Im Herbst jeweils habe der Landwirt, Fischer und Seemann das Schilf geschnitten und nach Friedrichshafen zum Verkauf verschifft.

Bauer Züllig mit einem Schilfbündel. Bild: PD

Später habe er es nach Horn geliefert, wo es in der Fabrik von Josef Allmendinger zu Schilfmatten verarbeitet worden sei – ein damals vielseitig verwendbares Baumaterial. Abnehmer war auch eine Gipsplattenfabrik auf dem Gelände der ehemaligen Verzinkerei in Egnach (Zinctec). Das Röhricht diente ihr als Armierungsmaterial. Die Milchbauern nutzen es zudem als Einstreu in den Ställen. In den letzten Jahren mähte der Kanton das Schilf nicht mehr so oft. Und daran soll sich gemäss Schutzkonzept nichts ändern. Es sei nicht nötig.

Widerstand bis vor Bundesgericht

Einer der befragten Grundeigentümer wirft dem Kanton Willkür vor. Im Schutzplan seien da und dort sogenannte Erholungsgebiete ausgeschieden worden. Warum die einen dieses Privileg erhalten würden und die anderen nicht, könne er nicht nachvollziehen. Für einen Grundbesitzer soll es sogar eine spezielle Pufferzone geben, damit er dort seine Pferden Auslauf geben kann.

Ob die Schutzanordnung vor diesem Hintergrund bereits in diesem Jahr in Kraft treten kann, ist eher unwahrscheinlich. Einzelne Grundeigentümer haben bereits angekündigt, die Pläne wenn nötig bis vor Bundesgericht zu bekämpfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen