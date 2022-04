In der Luxburger Bucht war ein Frachthafen geplant

Naturschutz Heute stören ein paar Stege in der Luxburger Bucht – früher gab es Pläne für ein riesiges Industriegebiet mit Hafen für Frachter und Öltanker Zwischen der Badi Salmsach und der Luxburg wollte der Nordostschweizerische Verband für Rheinschifffahrt lange Zeit einen gigantischen Interkontinentalhafen mit Umschlagterminal bauen. Erst 1987 war das Projekt endgültig vom Tisch. Markus Schoch 12.04.2022, 16.55 Uhr

Hier sollte ein riesiger Hafen für Frachtschiffe entstehen. Bild: Ralph Ribi

Aus Sicht früherer Generationen müssen die aktuellen Diskussionen um die Luxburger Bucht geradezu lächerlich anmuten. Der Kanton will das 20 Hektar grosse Moorgebiet von nationaler Bedeutung besser schützen und rund die Hälfte der privaten Stege und Wege durchs Schilf aufheben. Die Pläne stossen nicht nur bei betroffenen Liegenschaftsbesitzern auf Widerstand. Auch die beiden SVP-Kantonsräte Egon Scherrer und Stephan Tobler halten sie für völlig übertrieben.

Das Moorgebiet gäbe es grösstenteils gar nicht mehr, wenn die Pläne des Nordostschweizerischen Verbandes für Rheinschifffahrt Wirklichkeit geworden wären. Dieser will den Bodensee an den 1904 eröffneten Rheinhafen in Basel anschliessen, wie Lokalhistoriker Rolf Blust in seinem Buch aus dem Jahr 2000 über die Luxburg schreibt. Einer der neuen Häfen für die 80 Meter langen Frachter und Öltanker soll in der Luxburger Bucht zu liegen kommen. Die Gemeinde Egnach ist Feuer und Flamme für das Projekt und erwirbt über einen Strohmann sogar Land, um dieses später den Investoren zur Verfügung zu stellen.

Geplant ist ein 750 Meter langer Quai

Der Ufergürtel zwischen Salmsacher Badi und der Luxburg ist grösstenteils Naturschutzgebiet. Reto Martin

Diese träumen von einer gigantischen Anlage in der Seewiesen, wo ein 26 Hektar grosses Industriegebiet mit einem 750 Meter langen Kai ausgeschieden werden soll. «Für den Handel und Umschlag würden 570 Meter Uferlänge zum Löschen und Laden der Schiffe dienstbar gemacht und die erforderlichen Werfthallen und Lagerhäuser erstellt werden», zitiert Blust aus einer Werbebroschüre des Verbandes. Erschlossen werden soll das Gelände über zwei Strassen von Salmsach und von der Luxburg her.

Ein 1931 ausgeschriebener Wettbewerb soll klären, wie der Rhein bis zum Bodensee schiffbar gemacht werden kann. Ergebnis: Durch den Bau von zwölf Staustufen und der Regulierung des Bodensee-Pegels. Hitler drängt die Schweiz 1938, endlich vorwärtszumachen. Der Bundesrat zeigt sich geneigt, dem Wunsch nachzukommen. Die Initianten selber sind 1940 zuversichtlich, kurz vor dem Ziel zu stehen. Sie glauben, nach Kriegsende loslegen zu können. 1944 beginnen gemäss Blust erste Verhandlungen mit Romanshorn. Auch die Egnacher sind zu diesem Zeitpunkt nach wie vor im Boot. Denn der riesige Hafen soll bis zur Luxburger Aach reichen. Der ganze Gemeinderat reist 1948 nach Basel, um sich vor Ort ein Bild zu machen, wie es dereinst bei ihnen aussehen könnte.

1987 kauft der Kanton 100'000 Quadratmeter Land

Blick auf die Bucht zwischen Romanshorn und Egnach Bild: PD

Der Besuch bringt die Behördenmitglieder auf den Boden der Realität zurück. Denn die Kosten sind enorm. Allein 100 Millionen Franken soll der Umbau des Kraftwerkes in Rheinfelden kosten. Insgesamt soll sich die Rechnung auf 216 Millionen Franken belaufen - Stand 1956. Trotzdem wird vorerst munter weiter geplant. Doch es kommt Sand ins Getriebe. «Natur-, Landschafts- und Umweltschutzverbände verstehen es immer besser, der Bevölkerung begreiflich zu machen, dass Technik auch zerstörerisch sein kann und dass die Lebensqualität durch Grossindustrien und die völlige Überbauung unberührter Erholungslandschaften ernsthaft beeinträchtigt werden kann», schreibt Blust dazu.

Endgültig vom Tisch ist das Projekt eines Interkontinentalhafens erst 1987, als der Kanton der Rhein-Bodenseehafen AG Uferparzellen mit einer Fläche von 100'000 Quadratmetern zum Preis für 1,7 Millionen Franken abkauft. 30'000 Quadratmeter übernimmt die Gemeinde Salmsach für 427'000 Franken. Es ist das Land mit dem heutigen Badeplatz. Der Kanton weist die Luxburger Bucht 1986 im kantonalen Richtplan als Landschaft von übergeordneter Bedeutung aus.