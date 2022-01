Luxburger Bucht: Egnach stellt Schutzplan infrage

Naturschutz «Es stellen sich uns einige Fragen»: Warum die Gemeinde Egnach Vorbehalte gegenüber dem Schutzplan für die Luxburger Bucht hat Die vielen Vorschriften und Verbote im Flachmoor werden toter Buchstabe bleiben, befürchtet Gemeindepräsident Stephan Tobler. Schon die heute geltende Leinenpflicht im Naturschutzgebiet lasse sich kaum durchsetzen. Im weit weniger betroffenen Salmsach nimmt die Behörde die Ankündigung aus Frauenfeld gelassen. Markus Schoch Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.20 Uhr

Solche Dämme sind dem Kanton ein Dorn im Auge. Bild: Ralph Ribi

Der Bundesrat habe vor 27 Jahren den Ufergürtel der Luxburger Bucht zum Flachmoor von nationaler Bedeutung erklärt. Dass der Kanton diesem Grundsatzentscheid irgendwann eine Schutzanordnung folgen lassen müsse, sei nachvollziehbar, sagt der Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler. Der jetzt vorliegende Reglements-Entwurf mute aber in verschiedener Hinsicht seltsam an und werfe Fragen auf.

Die vielleicht wichtigste für Tobler: Wie will der Kanton all die vielen Vorschriften und Verbote durchsetzen? Skeptisch sei er, wenn er an die heute schon geltende Leinenpflicht für Hunde im Naturschutzgebiet denke. Längst nicht alle Tierhalter würden sich daran halten. «Wir müssten für die Kontrollen jemanden rund um die Uhr anstellen, was unverhältnismässig wäre.» Komme hinzu, dass es Fehlbare gebe, die sich nichts sagen lassen würden, wie er schon selber festgestellt habe. Tobler sagt:

Der Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler. Bild: PD

«Ich wurde bloss dumm angemacht, als ich gewagt habe, jemanden auf die Leinenpflicht aufmerksam zu machen.»

Der dichte Schilfgürtel war einst Kulturland

Abgesehen davon lasse der Kanton völlig ausser acht, dass es das viele Schilf gar nicht geben würde, wenn es die Bauern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht gepflanzt hätten, sagt Tobler. «Er ist in dieser Dichte nicht natürlichen Ursprungs.» Und das Röhricht sei bis in die 1960er-Jahre auch nicht in erster Linie Lebensraum für Tiere gewesen, sondern landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Bauern hätten das Schilf jedes Jahr geschnitten, um es als Einstreu oder als Baumaterial zu verkaufen.

Die Stege, Wege und Dämme durchs Schilf gebe es teilweise seit 100 Jahren, und sie seien bis jetzt kein Problem gewesen. Tobler sagt:

«Wir wundern uns darüber, dass diese Anlagen jetzt plötzlich ein störendes Element sein sollen.»

Sie seien vor zehn Jahren über eine Konzession vom Kanton sogar legalisiert worden, obwohl das Gebiet damals vom Bundesrat schon längst als Flachmoor von nationaler Bedeutung erklärt worden sei.

Warum ist der Abschnitt auf Arboner Boden ausgeklammert?

Bild vom Frauenbad in Arbon. Bild: Max Eichenberger

Auch die Abgrenzung zwischen Bauzone und Landwirtschaftszone sei teilweise ungenau und nicht in jedem Fall nachvollziehbar. Unerklärlich sei weiter, warum das Schutzgebiet in der Luxburger Bucht nur von der Badi Salmsach bis zur Badi Wiedehorn in Egnach reiche, und nicht weiter bis zum Strandbad Arbon. Das Ufer sei in jenem Abschnitt ebenfalls Naturschutzgebiet und mit Schilf bewachsen. Und es gebe ebenfalls einige Ferienhäuser. Tobler sagt:

«Es ist tupfgleich.»

Schwer nachvollziehbar sei für ihn und seine Ratskollegen ausserdem, nach welchen Kriterien der Kanton Pufferzonen und Erholungsbereiche ausgeschieden habe.

Salmsach kann gut mit dem Schutzplan leben

Ganz anders als Egnach ist die Befindlichkeit in Salmsach. Die Gemeinde ist als Eigentümerin des Badeplatzes inklusive Boots-Trockenplatz, Pumptrack sowie einer ehemaligen Fabrik-Liegenschaft zwar direkt von den Plänen des Kantons betroffen. Sie könnten aber gut mit den vorgesehenen Auflagen im Schutzplan leben, sagt Gemeindepräsident Martin Haas.

Der Salmsacher Gemeindepräsident Martin Haas. Bild: Reto Martin

«Es wird uns verboten, etwas zu machen, was wir sowieso nie machen würden.»

Konkret: Es werde ihnen untersagt, die Wiese angrenzend ans Naturschutzgebiet zu düngen.

Dass der Kanton das Flachmoor besser schützen wolle, begrüsse der Gemeinderat grundsätzlich. Grosse Teile des Ufergürtels sind bereits heute Naturschutzgebiet. Häuser gibt es im Flachmoor auf Salmsacher Boden eigentlich nur noch eines. Die entsprechende Liegenschaft hat der Kanton im Baurecht abgegeben. Ein Teil der Wiesenflächen nutzen Bauern.

