Naturkunde auf dem Smartphone: Weshalb der Arboner Natur- und Vogelschutzverein Meise eine App für einen Stadtrundgang entwickelt hat Der Natur- und Vogelschutzverein Meise lädt dazu ein, die Natur in Arbon zu erforschen. Die Innovation umfasst rund sieben Stationen. Teilnehmer können ein Quiz absolvieren. Rosa Schmitz 23.05.2020, 04.10 Uhr

Vereinsvorstand Fernando Lopez und Vereinspräsidentin Erica Willi haben Freude an der neuen App. Hier befinden sie sich an der App-Station «Schloss». Andrea Stalder

Der Arboner Natur- und Vogelschutzverein Meise ist der festen Überzeugung, dass die Natur überall erforschbar ist. «Auch mitten unter uns im urbanen Raum», sagt Präsidentin Erica Willi. Aus diesem Grund habe sie die «Na-Tour» entwickeln lassen, ein App-basierter Rundgang durch Arbon, der mit sieben Stationen Unterhaltsames und Wissenswertes zur Natur in der Stadt anbietet. Dazu zählen die Seepromenade und die Arboner Bucht, die Wetterstation, der Jakob-Züllig-Park, das Schloss Arbon, die Altstadt, das Pärkli und der Webschiff-Kreisel.

Die offizielle Eröffnung war am Freitag, 22. Mai. Initiiert und ausgeführt hat das Projekt Vorstandsmitglied Fernando Lopez. «Wir möchten den Teilnehmern unsere Stadt mit einem anderen Blick erkunden lassen», sagt er. Die Zielgruppe seien vor allem Arboner. «Allerdings wäre es schön, wenn das Angebot auch darüber hinaus genützt würde.»

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. PD

Der Aufwand war gross. Es hat über ein Jahr gedauert, alles fertigzustellen. Kosten hat Lopez dem Verein aber keine in Rechnung gestellt. «Dafür sind wir sehr dankbar», sagt Willi. So könne der Rundgang kostenlos angeboten werden. Beim Downloaden wird lediglich darauf hingewiesen, dass man eine Spende machen könne, um ökologische Projekte in und um Arbon zu fördern. Die Stadt Arbon hat bereits Tausend Franken beigesteuert. Stadtpräsident Dominik Diezi sagt:

«Wir sind uns bewusst, wie viel Arbeit in dieses Projekt geflossen ist. Das verdient eine gewisse Anerkennung.»

Die «Na-Tour» dauert insgesamt drei bis vier Stunden, kann aber jederzeit unterbrochen werden. Sie richtet sich an Jugendliche, Erwachsene sowie Familien mit Kindern. Begangen wird sie mithilfe der App «Actionbound». «Wichtig für uns ist, dass die Leute nicht nur ins Handy starren», sagt Lopez. Der Rundgang soll möglichst interaktiv sein.

«An verschiedensten Posten werden vor Ort erlebbare Themen auf unterhaltsame Weise gezeigt und es wird auf ökologische Zusammenhänge verwiesen.»

Die Teilnehmer würden dazu angeregt, zu beobachten, zu fotografieren und miteinander zu diskutierten, so Lopez.

An einzelnen Stellen sind QR-Codes angebracht. Wer sie findet und einscannt, erhält weiterführende Informationen. Zudem können Teilnehmer am Schluss bei einem Quiz zeigen, was sie gelernt haben. Das Resultat kann man auf der Homepage der App laden und so mit anderen verglichen. Ebenso besteht die Möglichkeit, Fotos zu veröffentlichen. «So soll im Laufe der Zeit eine schöne Galerie zu Arbons Natur entstehen», sagt Lopez.