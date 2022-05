Gut 40 Personen zeigten an der 1. Hauptversammlung des Vereins Naturgarten Egnach ihr Interesse an Gärten, in denen Mensch, Tier und Pflanzen ohne Gift miteinander leben. Wie spannend dieses Zusammenspiel ist, zeigte Markus Allemann in einem eindrücklichen Referat.

Christa Kamm-Sager 02.05.2022, 15.30 Uhr