Nationalrat Christian Lohr blickt zurück und sagt: «Das war ein wahnsinniges Halbjahr» Der Kreuzlinger Nationalrat zieht eine persönliche Bilanz zu seiner Zeit während des Lockdowns. Er ist beeindruckt von der Willensnation Schweiz - aber auch ernüchtert über die Instabilität des Systems. Mario Testa 02.07.2020, 16.55 Uhr

Christian Lohr spricht am Kaffeegespräch «Grenzerfahrung in der Corona-Zeit» im Hotel Kreuzlingen mit den Medien und CVP-Bezirkspräsidentin Sandra Stadler. Bild: Reto Martin

(Kreuzlingen, 30. Juni 2020)

Christian Lohr ist gesund, aber er ist gealtert. «Ja, das ist so. Ich bin jetzt schon seit über neun Jahren im Nationalrat, aber die vergangenen Monate waren die prägendsten für mich», sagt er beim Pressegespräch, während er seinen Café Latte durchs Röhrli schlürft.

Angefangen hatte für den CVP-Nationalrat alles in New York. Mitte Februar war Lohr dort, um bei der UNO an einer Parlamentskonferenz über Bildungsthemen teilzunehmen.

«Damals kamen die ersten Nachrichten und Bilder aus China. Aber es gab noch kaum Anzeichen dafür, was alles auf uns zukommen würde.»

Zurück aus New York war auch das Coronavirus in Europa angekommen. «Unvermittelt hat uns der Abbruch der Frühlingssession getroffen. Gott sei Dank hat der Bundesrat da die Zügel in die Hand genommen. Aber es war schnell klar, dass das Parlament möglichst schnell wieder eingreifen muss», sagt Christian Lohr.

Rückzug in die Ferienstube am Bodensee

Der einzige Nationalrat aus dem Bezirk Kreuzlingen: CVP-Mann Christian Lohr. (Bild: Reto Martin)

Er selbst habe sich stark zurückgezogen. «Um mich selbst hatte ich keine Angst, ich bin nicht speziell schutzbedürftig. Aber ich war meist zu Hause – in meiner Ferienstube am Bodensee, wie ich Kreuzlingen gerne nenne – und ging fast nur noch zum Einkaufen raus. Erfreulicherweise wurde ich dort nie blöd angemacht, spürte eine grosse Solidarität in der Bevölkerung», sagt der 58-Jährige.

Nach einer anfänglichen Freude über die unerwartet terminfreie Zeit sei schnell die Leere gekommen.

«Die Perspektivlosigkeit war auch für mich sehr schwierig. Und all die bitterbösen E-Mails, die ich erhielt.»

Die Mails seien zwar nicht gegen ihn gerichtet gewesen, «aber gegen die Situation, den Bundesrat oder die Massnahmen gerichtet – sie haben mir zugesetzt.» Auch die Grenzschliessung und der Grenzzaun seien für ihn als Kreuzlinger belastend gewesen.

«Die Willensnation Schweiz funktioniert»

Lohr hat sich während des Lockdowns gut ernährt, drei Kilo abgenommen und war sehr happy, wieder einzugreifen, als die Sondersession in der BernExpo begann. «Rückblickend finde ich es erstaunlich, wie schnell wir als Gesellschaft aus dem Konzept geworfen werden können. Positiv finde ich aber, dass die Willensnation Schweiz funktioniert und zusammengehalten hat.»