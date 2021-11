16 Tage lang steht die Gewalt gegen Frauen schweizweit im Fokus

nationale Kampagne 16 Tage lang liegt der Fokus auf der Prävention und Sensibilisierung gegen Gewalt an Frauen Im Rahmen der nationalen Kampagne werden verschiedene Veranstaltungen organisiert, so auch in Frauenfeld, Weinfelden und Kreuzlingen. Sie sollen den Dialog über sexualisierte Gewalt eröffnen. Johanna Lichtensteiger 18.11.2021, 16.45 Uhr

Die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» will den Diskurs zum Thema anregen. (Symbolbild) Bild: Luis Berg/Keystone

Ungewollt angefasst, bedrängt, belästigt oder vergewaltigt. Frauen werden immer wieder Opfer von sexualisierter Gewalt. Schweizweit werden beispielsweise mindestens fünf Frauen pro Wochen vergewaltigt. «Das Thema sexualisierte Gewalt geht uns alle an und nur das Gespräch darüber kann dazu führen, dass die Gewalt an Frauen in einem nächsten Schritt verhindert wird», sagt Anna-Béatrice Schmaltz. Sie ist Leiterin der nationalen Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen», welche vom 25. November bis zum 10. Dezember läuft.

«Herzstück sind über 130 Veranstaltungen in der Schweiz, welche in Form von Theater, Podien, Lesungen oder anders zu einem Diskurs über Gewalt an Frauen anregen sollen», sagt Schmaltz. Sie ist nicht nur Kampagnenleiterin, sondern auch Programmverantwortliche im Bereich Prävention geschlechtsspezifische Gewalt der feministischen Friedensorganisation cfd. Als Dachorganisation bestimme der cfd seit 14 Jahren das Thema der jährlichen Kampagne mit den teilnehmenden Organisationen und organisiert verschiedene Mitwirkende – je nach Thema. Die verschiedenen Mitwirkenden wiederum organisieren die jeweiligen Veranstaltungen. Auch der Thurgau macht mit.

Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung Der Kanton Thurgau verzeichnet im Jahr 2020 neun Vergewaltigungen, 19 sexuelle Nötigungen und 21 sexuelle Belästigungen. Dies sind lediglich die polizeilich registrierten Straftaten und umfassen Männer und Frauen.

Die Kampagnenleiterin sagt, man wolle so auch Betroffene zu Wort kommen lassen und Fachstellen bekannter machen. Dass Betroffene zunehmend mehr Kraft und Mut finden, zeige sich auch an den Kriminalstatistiken der Zahlen von häuslicher Gewalt. Die Zahl der gemeldeten Übergriffe nehme zu. «Doch die Dunkelziffer macht es schwierig, abzuschätzen, wie sich die Zahl entwickelt, und man kann nicht von einer generellen Zunahme sprechen», sagt Schmaltz. Es könne auch andeuten, dass die Sensibilisierung Früchte trage und mehr Dunkelfälle ins Helle getragen werden.

«In der Schweiz mangelt es an Studien, die die Dunkelziffern untersuchen.»

Anna-Béatrice Schmaltz leitet die nationale Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Bild: PD

Solche Studien seien eine wichtige Forderung der Kampagne. Die Unverlässlichkeit der Zahlen mache auch den internationalen Vergleich schwierig. Die Schweiz habe im Kampf gegen sexualisierte Gewalt noch einen langen Weg vor sich und ist nicht immer an vorderster Front dabei. Die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, hat die Schweiz beispielsweise erst spät unterschrieben.

Zudem habe man hier vor kurzem mit der Revision des Sexualstrafrechts begonnen. Schmaltz sagt: «Ein Nein reicht in der Schweiz nicht, man muss sich wehren oder Gewalt muss involviert sein. Das Gespräch über Konsens hat gerade erst angefangen.»

Sexualisierte Gewalt soll in den Fokus rücken

Im Rahmen der Kampagnen werden Gebäude mit orangem Licht erhellt, so auch das Sport- und Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen am 25. November. Schmaltz sagt: «Die orangene Farbe soll einen Wiedererkennungswert generieren und symbolisieren, dass das Thema nicht verborgen, sondern für die Öffentlichkeit sichtbar werden soll.»

Symbolträchtig sind auch die Start- und Enddaten der Kampagne. Der 25. November ist der Tag gegen die Gewalt an Frauen und der 10. Dezember der Tag der Menschenrechte.

«Frauenrechte sind Menschenrechte. Jede und jeder hat ein Recht auf ein gewaltfreies Leben»

So die Kampagnenleiterin. Deshalb dauert die Kampagne 16 Tage.

«Man kann sich beteiligen, in dem man die Veranstaltungen besucht und im Bekanntenkreis oder in den sozialen Medien auf das Thema aufmerksam macht», sagt Schmaltz. Weiter appelliert sie an die Zivilcourage, man solle eingreifen, wenn einem etwas auffalle, und sich erkundigen. «Es ist besser, einmal zu viel nachzufragen.» Während und auch nach der Kampagne sei der Dialog ein wichtiges Instrument.

Die meisten Thurgauer Veranstaltungen finden in Weinfelden statt. Dazu gehören etwa die Lesung in der Buchhandlung klappentext mit Anika Landsteiner am 25. November und/oder einen Einblick in die Selbstverteidigung für Frauen im Dojo alte Turnhalle am 4. Dezember. In Kreuzlingen findet beispielsweise am 23. November das Referat «Gewalt hat viele Gesichter» im Trösch statt. Alle Veranstaltungen sind auf der Website der Kampagne zu finden.

Veranstaltungen im Thurgau Dienstag, 23. November, 19.00 – 20.30 Uhr: Referat «Gewalt hat viele Gesichter» mit Sonja Lerch, Barbara Holzer im Trösch Kreuzlingen

Donnerstag, 25. November, 12.45 Uhr: Flashmob im Einkaufszentrum Passage in Frauenfeld

Donnerstag, 25. November, 19.30 Uhr: Lesung in der Buchhandlung klappentext mit Anika Landsteiner in Weinfelden

Donnerstag, 25. November, 20.00 Uhr: Filmvorführung «La Daronne» im Cinema Luna Frauenfeld

ab Donnerstag, 25. November: Online-Interviews: Sexualität und Grenzüberschreitungen im Alter – wir sprechen darüber, auf den Plattformen uba.ch/16Tage und alterohnegewalt.ch/16Tage

Donnerstag, 25. November, bis Mittwoch, 8. Dezember: Sensibilisierungskampagne mit Werbespots im öffentlichen Verkehr in Frauenfeld, Weinfelden und Kreuzlingen

ab Donnerstag, 25. November 2021: Infoblatt «Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – wie kann ich mich wehren?» der Frauenzentrale Thurgau, Infostelle Frau+Arbeit in Weinfelden

Montag, 29. November, 13.00 – 17.45 Uhr: Fachveranstaltung: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im digitalen Raum im Ausbildungszentrum Galgenholz in Frauenfeld

Donnerstag, 2. Dezember, 18.00 – 20.00 Uhr: Workshop «Meine Wunschfamilie» in der Perspektive Thurgau in Weinfelden

Samstag, 4. Dezember, 14.00 – 16.00 Uhr: Einblick in die Selbstverteidigung für Frauen im Thurgau im Dojo alte Turnhalle in Weinfelden

Mittwoch, 8. Dezember, 13.30 – 17.00 Uhr: Workshop «Konflikt als Chance?!» im Bildungszentrum SRK in Weinfelden

Donnerstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr: Filmvorführung «Nur eine Frau» im Gemeindezentrum FEG in Sulgen

Hinweis: Informationen und Veranstaltungskalender auf 16tage.ch und kapo.tg.ch