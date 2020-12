Namensänderung «Ein Geschenk für Lengwil» Nach einer Übernahme heisst die Firma Microdiamant nun Pureon und

expandiert deutlich. Die Gemeinde freut sich mit und gratuliert. 21.12.2020, 04.30 Uhr

Die Microdiamant-Geschäftsführer Daniel und Martin Spring mit Gemeindepräsident Ciril Schmidiger in ihrer Mitte. Bild: PD

(red) Die Gemeinde hat besonderen Anlass zur Freude. Die seit 1995 in Lengwil domizilierte Firma Microdiamant wagte einen grossen Schritt in die Zukunft, indem sie das in den USA ansässige Unternehmen Eminess Technologies übernahm und sich nun, unter dem neuen Namen Pureon, als globaler Marktführer in Sachen Oberflächenbearbeitung positioniere, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.