Kesswiler kämpft mit Foodchat gegen Foodwaste

Nahrung Mit Whatsapp gegen Foodwaste: Ein Kesswiler rettet Früchte und Gemüse vor der Mülltonne Täglich kehren Tonnen von Lebensmitteln aufgrund von kleinen Mängeln zu den Grosshändlern zurück. Normalerweise enden sie dort im Abfall. Doch das Start-up Foodchat will sich nicht damit abfinden und hat die Zweitverwertung zum Geschäft gemacht. Die Nachfrage sei sehr gross, sagen die Verantwortlichen. Diego Müggler 07.07.2021, 11.39 Uhr

Sind ein eingespieltes Team: Andreas Karolin und Ivo Streiff. Bild: Diego Müggler

Seit einem Dreiviertel Jahr steht Ivo Streiff jeden Samstagmorgen um 9 Uhr am Kesswiler Bahnhof. Neben ihm liegen volle Früchte- und Gemüsekisten am Boden gestapelt. Von Nektarinen bis zu Zucchetti: Die Vielfalt ist gross. Alle Lebensmittel haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben irgendwelche Mängel, weswegen die Detailhändler sie an den Grosshändler zurückgeschickt haben.

Dort kauft die Organisation Foodchat, welche Streiff im vergangenen September gegründet hat, die Waren ein. An wöchentlichen Rampenverkäufen in sieben Ostschweizer Ortschaften bringt der Kesswiler die aussortierte Nahrung an den Mann und die Frau. Streiff sagt:

«Die Lebensmittel sind problemlos geniessbar.»

Trotzdem würden sie ohne Foodchat im Abfall landen. Die Mängel spiegeln sich im Preis wider: So verkauft Foodchat die Lebensmittel bis zu 50 Prozent günstiger, als dies Detailhändler tun.

Bestellungen laufen über Whatsapp

Die Organisation verkauft jede Woche rund sechs Tonnen aussortierte Lebensmittel. Bild: Diego Müggler

Die Kunden bestellen einen Grossteil der Ware. Denn Streiff macht das Angebot, welches erst sehr kurzfristig feststeht, in Whatsapp-Gruppenchats bekannt. Interessierte können dann über die Funktion «Warenkorb» Streiff mitteilen, was sie gerne hätten. Zudem gibt es auch stets Esswaren, welche der Kesswiler spontan vor Ort ins Angebot nimmt. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, setzt lieber auf die Reservation. Denn meistens seien die Produkte rasch vergriffen, sagt Streiff.

Foodchat verkauft wöchentlich bis zu sechs Tonnen Lebensmittel und rettet sie so vor dem Wegwerfen. Die Nachfrage sei sehr gross, sagt der 49-Jährige.

«Es gibt Tage, an denen stehen die Leute meterweise Schlange, um etwas kaufen zu können.»

Damit sei die Organisation nicht nur eine gute Einkaufsmöglichkeit, sondern auch eine Bereicherung für das Dorfleben, sagt Streiff. «Speziell in kleineren Ortschaften wie zum Beispiel Gais ist unser wöchentlicher Besuch ein Wochenhighlight.»

Es begann mit zwei Tonnen Trauben

Mit Foodchat hat Streiff im September 2020 begonnen. Auf die Idee kam der studierte Jurist, als ein Kollege, der im Grosshandel tätig ist, zwei Tonnen Trauben zurückgeschickt bekommen hatte und ihm davon erzählte. Streiff nahm die Ware zu sich und startete einen Aufruf über die sozialen Medien, um Früchte zu verkaufen. Daraufhin fand innerhalb von einer Woche jede einzelne Traube einen Abnehmer.

«Diese Aktion hat mir viel Freude bereitet», sagt Streiff. Zudem sei ihm erneut bewusst geworden, wie viele Esswaren im Abfall landen. «Das kann doch nicht sein.» So führte er in den darauffolgenden Wochen die Aktion nochmals durch und sah, dass eine grosse Nachfrage besteht. So startete Streiff mit regelmässigen Rampenverkäufen, zuerst allerdings nur in Dozwil.

Erdbeeren liegen bereit zum Verkauf. Bild: Diego Müggler

Seither hat sich bei Foodchat einiges geändert. «Wir haben sehr viel dazugelernt und unterschiedlichste Dinge optimiert», sagt Streiff. So kamen zusätzliche Standorte dazu, die Community wuchs und viele Abläufe laufen nun deutlich besser als zu Beginn. Auch erhält Streiff seit einiger Zeit Unterstützung von seinem ehemaligen Arbeitskollegen Andreas Karolin aus Romanshorn, der sich frühpensionieren liess.

Von Ehrenamt zum Beruf

Aktuell ist die Tätigkeit der beiden für Foodchat ehrenamtlich. Die Einkünfte decken lediglich die entstehenden Kosten in Einkauf, Lagerung und Transport. Dies soll sich aber in den nächsten Monaten ändern: Streiff plant ab September, sich hauptberuflich um die Organisation zu kümmern. Dafür will er künftig drei weitere Standorte erschliessen.

Streiff und Karolin sind beim Verkauf ein eingespieltes Team. Wie auf einem Markt sprechen sie Passanten und Kunden an, beginnen von Zeit zu Zeit zu verhandeln, drücken auch einmal ein Auge zu und haben stets einen Spruch auf Lager.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Rampenverkäufen in der Ostschweiz sind auf www.foodchat.ch zu finden.