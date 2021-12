NACHRUF Er rückte sogar nachts aus: Zum Gedenken an den Arboner Arzt Roman Schmid Früher waren Hausärzte oft rund um die Uhr einsatzbereit und auch bei Verkehrsunfällen zur Stelle. Roman Schmid war darüber hinaus auch am Krankenhaus Arbon für operierte Patienten sowie für die Geburtshilfe zuständig. In Arbon wurde er für seine Kompetenz und Integrität über die Pensionierung hinaus hoch geschätzt. Hedy Züger 14.12.2021, 16.40 Uhr

Roman Schmid 1929 - 2021 Bild: PD

Als Roman Schmid 1960 die Arztpraxis seines Vaters Walter Schmid in Arbon übernahm, folgte er dem Ruf der Familie. Seine Ausbildungsjahre hatten ihn an die Frauenklinik im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, dann auf die Innere Medizin am Kantonsspital Schaffenhausen und ans Krankenhaus Rorschach geführt. Gerne hätte er die ungebundenen Lehr- und Wanderjahre noch erweitert.