Nachruf auf Marianne Hausammann

Nachruf 16 Jahre im Vorstand: Mit Marianne Hausammann nehmen die Thurgauer Landfrauen von einer passionierten Bauerngärtnerin Abschied Am 16. April dieses Jahres verstarb die 83-jährige Marianne Hausammann. In Erinnerung bleibt eine engagierte Persönlichkeit, die ihren Frieden vorwiegend im Grünen fand. Pia Lenz-Hasler 06.05.2022, 16.30 Uhr

Marianne Hausammann wurde 83-jährig. Bild: PD

Marianne Hausammann wurde am 4. Mai 1938 in Winden geboren. Nach der obligatorischen Schulzeit wünschte sie sich, Gärtnerin zu werden. Zu jener Zeit war es aber alles andere als selbstverständlich, dass Frauen einen Beruf erlernten. Vielmehr sollten sie sich als Hausfrau und Mutter vorbereiten. Während Hausammann im Sommer auf dem elterlichen Betrieb arbeitete, nahm sie im Winter diverse Aushilfsstellen an.

1961 heiratete Marianne den Landwirt Max Hausammann. Sie wurde Mutter von vier Söhnen. Ein wichtiger Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn war die Absolvierung der Bäuerinnenschule Uttewil FR. Anschliessend schloss sie erfolgreich die Prüfung zur eidgenössisch diplomierten Bäuerin ab. Mit grosser Freude bildete sie 18 Jahre bäuerliche Haushaltlehrtöchter aus. Daneben war sie als Expertin bei den Lehrtöchter- und Bäuerinnenprüfungen tätig.

Ihre Passion? Der Bauerngarten. Methodisch-didaktisch bildete sich Hausammann im Fachbereich Gartenbau weiter. Sie war eine geschätzte und äusserst engagierte Kursleiterin am Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. 1994 beteiligte sie sich massgebend bei der Entwicklung des 12-tägigen Kurses «Gartenbau rund ums Jahr», dessen erfolgreiche Modell in der Folge viele Kantone übernahmen. Eine weitere grosse Leidenschaft Hausammanns waren die Kurse «Tür- und Adventsschmuck». Diese erteilte sie im ganzen Kanton unter den Landfrauen, am BBZ Arenenberg und an der Hauswirtschaftlichen Fachschule in Weinfelden.

Die Denkmalpflege Thurgau gab 2005 das Buch Bauerngärten im Thurgau heraus, bei dem Hausammann als Mitautorin fungierte. Darin beschrieb sie den Wertewandel des Bauerngartens und berichtete über den Blumenschmuck am Bauernhaus.

Im Vorstand der Thurgauer Landfrauen war Marianne 16 Jahre ein geschätztes Mitglied, davon 14 Jahre als Vizepräsidentin. Mit ihrem grossen Fachwissen vertrat sie unter anderem die vielfältigen Anliegen der Bauernfamilie. Viele Jahre durften wir die «Dankes-Kränzli» für die abtretenden Sektionspräsidentinnen und die frisch diplomierten Bäuerinnen bei ihr zu Hause binden.

Marianne Hausammann galt als grosse Persönlichkeit. Sie hat wertvolle und nachhaltige Spuren hinterlassen – im Thurgau und schweizweit. Die Samen ihrer vielfältigen Veranlagung haben bestimmt schon «neue Blumen» zum Erblühen gebracht. In grosser Dankbarkeit für alles, was sie für die Bäuerinnen und Landfrauen geleistet hat, wird sie uns in bester Erinnerung bleiben.

Am 26. April fand die Abschiedsfeier für Marianne Hausammann-Gerster in der reformierten Kirche in Romanshorn statt.