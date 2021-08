Stadtbus Kreuzlingen testet einen Elektrobus

Nachhaltigkeit Ein Elektrobus im Testeinsatz in Kreuzlingen und Tägerwilen Ab dem 9. August bis Ende Monat ist auf den Stadtbuslinien versuchsweise ein Elektrobus im Einsatz. Die Bevölkerung ist aufgerufen, das Angebot zu testen. 03.08.2021, 16.30 Uhr

Der Elektrobus, der in Kreuzlingen getestet wird. Bild: PD

(red) Ein Mercedes-Elektrobus, Modell e Citaro, wird vom Montag, 9. August, bis Ende August 2021 auf allen Stadtbuslinien (901 bis 907) in Kreuzlingen und in Tägerwilen unterwegs sein, wie die Stadt Kreuzlingen mitteilt. Der Elektrobus könne jeweils während drei bis vier Stunden genutzt werden. Danach müsse er wieder im Depot in Tägerwilen mit Strom geladen werden, heisst es weiter. Somit werde er täglich zu unterschiedlichen Zeiten auf den Linien unterwegs sein: mal morgens, über Mittag, am Nachmittag oder auf den Abendlinien. Es gehe auch darum, herauszufinden, wie das Fahrverhalten des Busses bei unterschiedlichen Verhältnissen und topografischen Begebenheiten funktioniere, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung.