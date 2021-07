Kamelhof im TV - "landuf, landab" zu Gast im Thurgau

Ausstrahlung am 28. Juli

Neben dem Besuch auf dem Kamelhof Olmerswil gibt die Sendung «Landuf, landab» in Sommeri auch einen Einblick in die Arbeit der Rehkitzrettung von Kurt Bär und seinem Team. Mit Besuchen bei der Bauernfamilie Roth und Bootsbauer Stefan Züst geht die Reise durch den Thurgau weiter. Der Beitrag ist die vierte Folge der sechsten Staffel und wird am Mittwoch, 28. Juli, um 19.55 Uhr auf Sat 1 ausgestrahlt. Die Sendung wird jeweils am Freitag zur selben Zeit wiederholt. (jol)