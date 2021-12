Dominik Diezi schafft wohl Sprung in Thurgauer Regierungsrat

Nachgefragt «Ich würde mich sehr freuen»: Es sieht so aus, als schafft Arbons Stadtpräsident Dominik Diezi den Sprung in den Thurgauer Regierungsrat - dies sind seine Gedanken dazu Die amtierende Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag tritt auf Ende des Amtsjahres zurück. Dominik Diezi (die Mitte), Stadtpräsident von Arbon, ist der einzige Kandidat für den frei werdenden Sitz. Im Interview sagt er, wen er sich als seine Nachfolgerin respektive seinen Nachfolger vorstellen kann. Tanja von Arx 30.12.2021, 04.20 Uhr

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Ralph Ribi

Es sieht so aus, als würden Sie den Sprung schaffen.

Das würde mich sehr freuen. Ich könnte mich an vorderster Front politisch für den Kanton einsetzen, in dem ich mein ganzes Leben an verschiedenen Orten verbracht habe und der mir deshalb sehr am Herzen liegt.

Arbon blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Entwicklung. Denn man sagt, die Gemeinde sei unter Ihnen zur Ruhe gekommen. Besteht die Gefahr, dass sich dies wieder ändert?

Insgesamt ist die Entwicklung der Stadt positiv. Ich bin daher zuversichtlich, dass sich im Falle meiner Wahl geeignete Personen für das Stadtpräsidium zur Verfügung stellen, welche die konstruktive Arbeit der letzten Jahre fortsetzen und Arbon weiter voranbringen werden.

Wen können Sie sich als Ihre Nachfolgerin respektive Ihren Nachfolger vorstellen?

Ideal wären Personen, die andere Gemeinden erfolgreich geführt und sich durch erfolgreiche Sachpolitik, politisches Gespür und gute Kommunikation ausgezeichnet haben.