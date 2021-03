Nachbarschaftshilfe In Weinfelden gibt es nun eine vierte Säule für das Leben im Alter Im April beginnt der Verein Zeitgut Region Weinfelden mit seiner Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften. Wer hilft, verdient kein Geld, darf aber seinerseits gratis Hilfe in anderen Bereichen Anspruch nehmen. Mario Testa 23.03.2021, 16.46 Uhr

Zwei Gründungsmitglieder des Vereins Zeitgut Region Weinfelden: Präsident Thomas Gerster und Vizepräsident Adi Wirth. Bild: Mario Testa

Nachbarschaftshilfe ist günstig, schnell und unkompliziert – und hilft älteren Menschen, möglichst lange in ihrem Zuhause leben zu können. Damit aber Hilfesuchende und Helfende zu einander finden, braucht es eine Vermittlung. Diese will nun der Verein Zeitgut Region Weinfelden übernehmen. «Ich bin von der Idee der Nachbarschaftshilfe überzeugt und wollte etwas in Märstetten aufbauen. Märstetten alleine ist dafür aber einfach zu klein, deshalb habe ich meine Fühler nach Weinfelden ausgestreckt», sagt Vereinspräsident Thomas Gerster.