Nach vier Jahren Ungwissheit: Bürglen bekommt einen neuen Werkhof Die Versammlung genehmigte am Montagabend die grösste Variante mit Räumen für Vereine und Militär. Sie bewilligte den Kredit über 3,3 Millionen Franken mit grossem Mehr. Hannelore Bruderer 03.12.2019, 16.45 Uhr

Mit grossem Mehr sprechen sich die Stimmberechtigten in Bürglen für einen neuen Werkhof aus. Den Gemeinderat mit Präsident Kilian Germann freut's. Bild: Hannelore Bruderer

Eine rekordhohe Anzahl von 228 Stimmberechtigten drängte sich am Montagabend in die Mehrzweckhalle Bürglen. Die Beteiligung an der Gemeindeversammlung lag bei 10,4 Prozent. «Ich nehme an, diese hohe Beteiligung ist dem Traktandum sieben, der Neugestaltung des Werkhofs, geschuldet», sagt Gemeindepräsident Kilian Germann bei der Begrüssung.