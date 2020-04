Unbekannte attackieren 23-Jährigen in Kreuzlingen und verletzten ihn am Kopf – die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am späten Freitagabend in Kreuzlingen einen Mann angegriffen und verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. 05.04.2020, 10.35 Uhr

Die Polizei sucht nach vier jungen Männern, die in Kreuzlingen einen 23-Jährigen verletzt haben. Symbolbild: Oliver Menge

(kapo/stm) Der 23-jährige Mann war in Begleitung seiner Freundin kurz vor Mitternacht zu Fuss auf dem Trottoir der Konstanzerstrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau kam es vor einem Verkaufsgeschäft mit vier unbekannten Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung.

In der Folge schlug einer der unbekannten Männer mit der Faust dem Opfer ins Gesicht. Als dieser am Boden lag, traten die anderen mit den Füssen gegen den Oberkörper und Kopf. Das Opfer wurde dabei im Gesicht und am Kopf leicht verletzt. Anschliessend flüchteten die Täter stadteinwärts. Die Kantonspolizei Thurgau leitete sofort eine Fahndung ein, diese verlief bisher ergebnislos, wie es in einer Mitteilung heisst.



Die vier männlichen Täter im Alter von 18 und 25 Jahren sprachen Schweizerdeutsch mit Akzent.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 058 345 20 00 zu melden.