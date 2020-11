Nach offenem Brief wegen angeblicher Missstände an Weinfelder Bahnhof –Angesprochener wehrt sich: «Wir pöbeln keine Leute an» Drei SVP-Politiker haben sich in einem offenen Brief über die Zustände am Bahnhof Weinfelden beschwert. Sie wollen mehr Sicherheit auf dem Gelände für die Passanten. Marco Rüegg gehört zu einer Gruppe, welche sich oft am Bahnhof aufhalten. Probleme ortet er bei Auswärtigen. Mario Testa 26.11.2020, 05.00 Uhr

Marco Rüegg in seinem Freizeit-Revier. Dem Haupteingang zum Bahnhof Weinfelden. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 20. November, 2020)

Warum halten Sie sich an vielen Abenden am Bahnhof auf?

Marco Rüegg: Hier treffe ich mich mit meinen Kollegen, die von der Arbeit kommen. Sie sind meist mit dem Zug unterwegs und so ist der Bahnhof natürlich der beste Platz. Zudem muss ich einfach auch mal raus unter Leute, den ganzen Tag in der Wohnung hocken, geht einfach nicht.

Treffen könnten Sie auch in einer Beiz?

Ja, aber das kann ich mir nicht leisten. Hier ein paar Bier zu trinken, ist viel günstiger.

Zur Person: Seit 20 Jahren in Weinfelden Marco Rüegg ist im Rheintal aufgewachsen. Er hat eine Lehre als Werkzeugmacher absolviert und auf dem Beruf gearbeitet. Dann geriet er auf die schiefe Bahn. «Ich bin ein Drogenkind», sagt er von sich selbst. Seit acht Jahren sei er wieder clean. Aufgrund schwerer Lungenschäden sowie eines kaputten rechten Arms infolge seiner Drogenabhängigkeit ist er arbeitsunfähig und lebt von einer Invalidenrente. Der 46-Jährige wohnt seit rund 20 Jahren in Weinfelden und hält sich oft abends am Bahnhof auf. Wegen Drogendelikten wurde Marco Rüegg bereits zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt. (mte)

Wie setzt sich Ihre Gruppe denn zusammen?

Wir sind fünf bis acht Leute. Die meisten haben einen Job und kommen einfach am Feierabend hierher. Wir sind nur drei Leute ohne Arbeit.

Verstehen Sie, dass viele Passanten Mühe mit Ihrem Anblick und dem Ihrer Kollegen haben, wenn sie am Bahnhof stehen und Bier trinken?

Ja, absolut, das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass sie manchmal Angst haben.

Ist diese Angst denn begründet? Pöbeln Sie die Leute an?

Nein. Das machen wir nicht. Klar kann es sein, dass sich auch einer von uns mal blöd benimmt, aber das ist selten – und wir anderen klopfen ihm dann auch auf die Finger und bringen ihn zur Ruhe.

Wie erklären Sie sich denn, dass von Pöbeleien und Übergriffen am Bahnhof die Rede ist?

Weil es hier sehr viele Auswärtige aus Amriswil, Kreuzlingen oder Frauenfeld hat, die hierher kommen, und dann die Sau rauslassen am Bahnhof, laut Musik hören, mit Drogen dealen. Mich stört das extrem, es geht so weit, dass teilweise junge Frauen bei uns Schutz suchen, weil sie uns kennen.

Sind denn die Asylsuchenden ein Problem?

Nein, überhaupt nicht. Die kämpfen ja mit demselben Problem hier am Bahnhof wie wir. Die Eritreer aus Weinfelden sind tolle Typen, wir helfen uns auch gegenseitig. Aber auch bei ihnen kommen Auswärtige dazu, die sich nicht benehmen, die Leute anpöbeln und Radau machen.

Unternehmen Sie und Ihre Kollegen etwas gegen die Störenfriede?

Wir versuchen es. Es gab welche, die haben hier mit Sugar (Heroin) gedealt und es im Bahnhof-WC geraucht. Denen haben wir klar zu verstehen gegeben: Verreised!

Von Ihrer Gruppe gehen also keine solchen Aktivitäten aus?

Nein, wirklich nicht. Wir versuchen, mitzuhelfen, dass hier am Bahnhof Ordnung herrscht. Auch wenn das viele Leute vielleicht nicht sehen oder wahrhaben wollen. Klar, auch wir übertreiben mal, wenn zu viel Alkohol geflossen ist, das will ich gar nicht leugnen. Aber das ist jeweils später am Abend, wenn der Bahnhof fast leer ist. Aber dass wir nicht das grosse Problem sind, zeigt ja auch unser gutes Einvernehmen mit den Sicherheitsleuten. Die langjährigen Polizisten und Securitrans-­Leute kennen uns und wir geben ihnen auch gerne Auskunft, wenn wir helfen können. Aber sobald dann wieder ein Auswärtiger Ärger macht, werden wir wieder in denselben Topf geworfen und vertrieben. Das nervt!

Sehen Sie denn eine Lösung des Problems mit den externen Krawallmachern?

Leider nicht.

Würden Sie an einen anderen Treffpunkt gehen, wenn es einen gäbe?

Nein. Wir wollen doch nicht ins Industriegebiet oder sonst wohin abgeschoben werden. Hier kommen meine Kollegen mit der Bahn an, hier fahren sie auch wieder ab – von all denen steigt übrigens keiner betrunken ins Auto, wie das wohl bei manchem Restaurantgast der Fall ist. Wir wollen einfach hier am Bahnhof sein und dürfen das auch.

War die Situation am Marktplatz besser?

Da war es genau dasselbe. Wir hatten lange den Frieden dort, bis es eine Art Magnetwirkung gab, Auswärtige dazu kamen und sich völlig daneben verhalten haben. Deshalb wurden wir da auch mit einem Alkohol­verbot vertrieben.

Werden Sie oft beschimpft von Passanten?

Selten. Wenn, dann nur von jungen «Schnuderis», die selber Dreck am Stecken haben – und uns im selben Moment fragen können, ob wir für sie nicht eine Flasche Schnaps kaufen können.

Was ziehen Sie für ein Fazit aus der Diskussion rund um die Probleme am Bahnhof?

Weinfelden wollte Dreh und Angelpunkt im Thurgau sein. Jetzt ist es das und nun sollte man auch mit den Auswirkungen klarkommen. Wir wollen einfach nur unseren Frieden hier und sind auch friedlich.