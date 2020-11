Nach nur einem Jahr im Amt: Die Leiterin der Schulverwaltung in Amriswil kündigt Schulverwalterin Karin König-Ess verlässt die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. Ihre Kündigung gibt Anlass zu Fragen. Manuel Nagel 02.11.2020, 04.30 Uhr

Karin König-Ess verlässt die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri per 31. Januar 2021. Bild: PD

Nach 357 Tagen hatte sie genug. Karin König-Ess reichte nach nicht ganz einem Jahr im Amt ihre Kündigung als Leiterin der Schulverwaltung in Amriswil ein und verlässt per 31. Januar 2021 die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri (VSG).

Wieso der schnelle und für die Öffentlichkeit überraschende Abgang erfolgt, dazu hält sich Karin König bedeckt. Sie gibt kurz und knapp «persönliche Gründe» an, verweist für weitere Informationen an Schulpräsident Christoph Kohler.

Ausserordentliche Sitzung der Behörde

Die anschliessende Anfrage der «Thurgauer Zeitung» an die gesamte Schulbehörde beantwortet VSG-Vizepräsident Samuel Oberholzer: «Als Behörde haben wir mit Besorgnis von der Kündigung von Karin König erfahren», schreibt Oberholzer. Und weiter:

«Wir Behördenmitglieder möchten dringend mehr erfahren über die Kündigungsgründe.»

Deswegen habe man für nächsten Mittwoch Karin König zu einem Gespräch und zu einer Aussprache an einer ausserordentlichen Behördensitzung eingeladen. Eine Stellungnahme zur gesamten Situation wolle die Behörde erst nach dieser Aussprache abgeben.

Öffentlich gemacht wurde die Kündigung nicht. Die Angestellten der Volksschulgemeinde erfuhren amvergangenen Mittwochmorgen um 8 Uhr im unregelmässig erscheinenden Newsletter davon – sofern sie ihn genau angeschaut haben. Denn zuerst stand da unter «Mutationen Personal» die Liste der Neuanstellungen, dann folgte die Liste der Kündigungen und schliesslich die Liste der Pensionierungen.

Samuel Oberholzer, Vizepräsident der VSG Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. Bild: PD

«Die Kommunikation wurde mit Karin König vereinbart», antwortet Samuel Oberholzer auf die Frage, weshalb die Kündigung einer so wichtigen Amtsperson nur innerhalb der VSG und auch dort eher versteckt im Newsletter kommuniziert wird. Das Vorgehen deckt sich mit der Kündigung von Königs Vorgänger Peter Ebinger. Auch dessen Demission vor einem Jahr wurde damals nicht an die grosse Glocke gehängt, sprich ebenfalls nur schulintern publiziert.

Rochade zwischen Amriswil und Tägerwilen

Und auch Peter Ebinger nennt «persönliche Gründe», weshalb er die VSG Amriswil-Hefenhofen-Sommeri nach sechseinhalb Jahren verliess. In einer E-Mail verabschiedete sich Ebinger am 21. Oktober 2019, bedankte sich für die Zusammenarbeit und kündigte an, dass er bereits am 1. November 2019 eine neue Arbeitsstelle bei der Volksschulgemeinde Tägerwilen antreten werde. Seine Nachfolgerin Karin König werde seine Funktion ohne Unterbruch übernehmen.

Dasselbe galt auch in der Gegenrichtung. König war Leiterin der Schulverwaltung in Tägerwilen und davor gar an der Spitze der Volksschulgemeinde Tägerwilen, deren Präsidium sie Ende 2014 abgegeben hatte.

Die Neubesetzung von Peter Ebingers Stelle wurde einerseits auf der Webseite der VSG wie auch auf sämtlichen gängigen Plattformen ausgeschrieben, andererseits auch durch ein Rekrutierungsbüro unterstützt. Nun erfolge der Rekrutierungsprozess intern, wie VSG-Vizepräsident Samuel Oberholzer bekanntgibt. Mit der Leitung wurde Schulbehördenmitglied Bernard Gertsch beauftragt. Die Stellenausschreibung ist bereits auf der VSG-Webseite unter «Jobs» aufgeschaltet.