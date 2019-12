«Einerseits gab es mehr Vorwürfe als üblich, andererseits auch schwerwiegendere»: Bademeister-Team muss Kreuzlinger Badi Hörnli verlassen

Bademeister soll gegenüber Schülern handgreiflich geworden sein – Präsident der Kreuzlinger Badi-Genossenschaft widerspricht: «Es ist nie zu Handgreiflichkeiten gekommen»

Am Freitag kam es in der «Badi Hörnli» in Kreuzlingen zu einem Konflikt zwischen Sekundarschülern aus Arbon und dem Personal. Die Schüler werfen dem Bademeister vor, handgreiflich geworden zu sein. Jürg Schlatter, Präsident der Genossenschaft Hörnli widerspricht.