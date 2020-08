Nach häufiger Kritik am Winterdienst: Die Stadt Weinfelden kauft mehr Salzstreuer Mit nur zwei Salzstreuern kämpften die Mitarbeiter des Weinfelder Werkhofs in der Vergangenheit gegen Schnee und Eis. Das reichte nicht. Nun kauft die Stadt zwei zusätzliche Salzstreuer. Sabrina Bächi 27.08.2020, 04.20 Uhr

Trotz Schneeräumung blieb in der Vergangenheit oft eine Eisschicht auf Weinfelder Strassen zurück – ein Risiko für alle Verkehrsteilnehmer. Bild: Sabrina Bächi

(Weinfelden, 11. Januar 2019)

Im Sommer mag wohl niemand an den kalten Winter denken; an die dunklen Tage und die vereisten Strassen. Doch genau das hat der Weinfelder Stadtrat getan und sich über Salzstreugeräte für schnee- und eisfreie Strassen unterhalten. Für rund 46'000 Franken beschafft die Stadt nun zwei neue Salzstreugeräte, die an Traktoren befestigt werden können.