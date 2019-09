Der Ferrari-­Abfackler und Versicherungsbetrüger ist noch tiefer in die Diplomatenpass-Affäre verwickelt als ursprünglich angenommen.

Nach Guinea-Bissau auch Gambia: Zweiter Diplomatenstatus für Hinterthurgauer Millionärssohn Der Ferrari-­Abfackler und Versicherungsbetrüger ist noch tiefer in die Diplomatenpass-Affäre verwickelt als ursprünglich angenommen. Martina Eggenberger Lenz

Im Oktober 2014 brannte in Augsburg der Ferrari des Hinterthurgauers aus. Später wurde er wegen Versicherungsbetrugs verurteilt. (Bild: PD)

Wie der «Spiegel» in seiner neusten Ausgabe berichtet, soll auf den im Hinterthurgau wohnhaften 23-Jährigen nicht nur ein Diplomatenpass der Republik Guinea-­Bissau ausgestellt worden sein, sondern auch ein entsprechendes Dokument aus Gambia.

Bekanntlich ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Personen, die sich ­Diplomatenpässe afrikanischer Staaten zunutze machen wollten, um sich der Justiz zu entziehen. Aufgeflogen ist die Sache bei der Kontrolle einer Frau am Frankfurter Flughafen im Mai. Die Passagierin aus Marokko trug in ihrer Handtasche mehrere Diplomatenpässe mit sich. Einer davon war offenbar auf den Hinterthurgauer Millionärssohn ausgestellt, der in Deutschland auf der Fahndungsliste steht.

Fall löst Regierungskrise aus

In die Affäre verwickelt ist auch ein dubioser Berater, der Ex-Tennisstar Boris Becker zum Diplomatenstatus verholfen haben soll. Er wird ausserdem beschuldigt, in Kreuzlingen vor sechs Jahren für vier Landsleute eine Ausländerbewilligung erschlichen zu haben. Gemäss «Spiegel» haben die Vorfälle in Gambia eine Regierungskrise ausgelöst, es seien mehrere Dutzend Verdächtige verhaftet worden.(meg)