Nach dem längsten Amtsjahr der Geschichte tritt Fabiola Colombo-Imhof als Präsidentin des Gewerbevereins Weinfelden zurück Die erste Präsidentin des Gewerbevereins Weinfelden tritt nach langer Amtszeit zurück. Nachfolger von Fabiola Colomba-Imhof ist René Ramseier. Mario Testa 22.09.2020, 16.35 Uhr

Fabiola Colombo-Imhof bespricht sich vor der Versammlung mit ihrem Nachfolger René Ramseier. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 21. September 2020)

Fabiola Colombo-Imhof hat Rekorde aufgestellt im Vorstand des Gewerbevereins Weinfelden: Sie ist die erste Präsidentin und hat auch das längste Amtsjahr absolviert – wenn auch nicht ganz freiwillig, Corona und die damit verbundene Verschiebung der Mitgliederversammlung brachte es mit sich.

Am Montagabend durfte sie 101 Mitglieder und Gäste im Thurgauerhof begrüssen. «Es freut mich sehr, so viele Leute hier zu sehen. Das ist in dieser Zeit nicht selbstverständlich», sagt sie und bittet als erstes um eine Schweigeminute für das kürzlich verstorbene, langjährige Mitglied Peter A. Schifferle.

Versammlung im Thurgauerhof

Nach den Grussworten von Stadtpräsident Max Vögeli berichtet Fabiola Colombo-Imhof von den vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr – unter anderem vom Gewerblerzmittag, dem Adventsmarkt und dem Ausflug ins Bundeshaus – welche vom Lockdown abrupt gestoppt wurden.

«Wir haben keine Angst, aber wir haben Respekt vor dieser Situation. Wir dürfen nun auch nicht übermütig werden, sollten aber mutig weitermachen»

Finanziell steht der Gewerbeverein gut da. Im vergangenen Jahr resultierte bei einem Umsatz von rund 167000 Franken ein kleiner Verlust von 4400 Franken, das Eigenkapital beträgt gut 102000 Franken. «Wir haben für dieses Jahr auch ein Budget gemacht, das stimmt nun natürlich hinten und vorne nicht mehr. Aber wir lassen es dabei», sagt Kassier Christof Kessler.

Die Mitglieder applaudieren der scheidenden Präsidentin Fabiola Colomba-Imhof an der Versammlung im Thurgauerhof in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Fabiola Colombo-Imhof ist seit dem Jahr 2006 im Vorstand, seit 2014 Präsidentin des Gewerbevereins Weinfelden. An der Versammlung trat sie zurück. «Es machte immer Spass mit dir zusammenzusitzen. Du hast so vieles iniziiert und versucht, alles möglich zu machen», lobt sie Christof Keller.

Lob und Applaus für scheidende Präsidentin

Unter grossem Applaus wird die scheidende Präsidentin zum Ehrenmitglied ernannt. Ins Präsidium rückt René Ramseier nach, der ohne Gegenstimme gewählt wird. Verabschiedet aus dem Vorstand als Vertreter der Fachgeschäfte wird Philipp Portmann, neu an seine Stelle gewählt Peter Kimpel. Ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt wird Sonja Cabalzar, die das Sekretariat 28 Jahre lang leitete.