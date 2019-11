«Nach der Grenze brach Leben aus»: Die Erinnerungen eines Lokführers an einem Kriegsgefangenenaustausch in Kreuzlingen vom November 1944

Die Tägerwilerin Saskia Egloff war seit 1940 Sekretariatsleiterin des Schweizerischen Roten Kreuzes, Sektion Thurgau und sie war begeisterte Fotografin. Sie hielt auch während des gesamten Zweiten Weltkrieges das Geschehen in Kreuzlingen in unzähligen Bildern fest. Vom Verwundetenaustausch im Januar 1945 lieferte sie der «Schweizer Illustrierten» eine mehrseitige Bild-Reportage.

Ende Januar passierten mehrere Züge mit rund 7000 schwerverletzten, in Kriegsgefangenenschaft geratenen Soldaten und 2000 Zivilpersonen den Bahnhof «Kreuzlingen Ost». Die Möglichkeit, diese Transporte in Bildern festzuhalten, hatte Saskia Egloff, weil sie für das Rote Kreuz arbeitete, heisst es in einem Beitrag von Michael Bürgi im Buch «Kreuzlingen».

Sie hielt auch das Geschehen nach dem Kriegsende in eindrücklichen Bildern fest, etwa vom Zeltlager für die unzähligen Flüchtlinge in Emmishofen. Oder von den Repatriierungen von befreiten KZ-Häftlingen, die über Kreuzlingen führten, 10000 bis 12000 an der Zahl sollen es damals gewesen sein.



www.snse.info

In der Dauerausstellung «Hüben und Drüben» des Kreuzlinger Museums Rosenegg sind Bilder und Filme von Saskia Egloff zu sehen.