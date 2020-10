Nach der Abrissbirne der Neuanfang: An der Weinfelder Thurfeldstrasse entstehen 83 neue Wohnungen An der Weinfelder Thurfeldstrasse stehen Visiere für ein neues Bauprojekt. Fünf Mehrfamilienhäuser im Minergiestandard will Bauherrin HRS dort erstellen. Ebenfalls neu wird der Strassenname.

Sabrina Bächi 20.10.2020, 04.30 Uhr

In langen Reihen stehen die Visiere für die geplanten Mehrfamilienhäuser auf der Südseite der Thurfeldstrasse. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 19. Oktober, 2020)

Ein regelrechter Stangenwald prägt das Aussehen der südlichen Seite der Thurfeldstrasse. Die Visiere stehen seit einigen Tagen, die öffentliche Auflage des Bauprojekts ist erst seit heute Dienstag im Foyer des Rathauses einsehbar. Entstehen soll dort – nach dem Abriss der Arbeitersiedlung vor zwei Jahren – fünf Mehrfamilienhäuser.

Entsprechend der Wohnzone W5 weisen die Gebäude fünf Vollgeschosse und ein Attikageschoss auf. Doch die zulässige Maximalhöhe von 20 Metern erreichen die Bauten nicht. Im Gegenteil, sie sind fast zu klein.

Mindesthöhe nicht erreicht

Was angesichts der hohen Visiere komisch tönt, hat mit der verdichteten Bauweise zu tun. Reto Arnold vom städtischen Bauamt erklärt’s:

Reto Arnold, Mitarbeiter Bauamt Weinfelden Bild: Sabrina Bächi

«Die Gebäude müssten gemäss Vorschriften auf zwei Dritteln der Gebäudefläche die Mindesthöhe von 17 Metern erreichen. Das ist aber nicht der Fall, weil die Attikageschosse kleiner werden, als die Vollgeschosse.»

Grund dafür sei, dass die Geschossflächenziffer, also die zulässige Nutzungsdichte, bereits ausgeschöpft sei und die Attikawohnungen deshalb nicht noch grösser gebaut werden können. «Der Stadtrat wird deshalb über eine Ausnahmebewilligung zu entscheiden haben», sagt Arnold.

33 Miet- und 50 Eigentumswohnungen

So sollen die fünf Mehrfamilienhäuser zu stehen kommen. im oberen Bereich des Bildes sieht man die neu geplante «Els-Model-Strasse». Bild: Sabrina Bächi

Die Parzelle, auf der die Wohnblöcke zu stehen kommen, gehört der Meyerhans & Cie AG. Bauherrin ist die Frauenfelder Firma HRS. Wie ihrer Medienmitteilung zu entnehmen ist, wird sie das Grundstück nach Bauabschluss übernehmen. In den fünf Gebäuden sollen 50 Miet- und 33 Eigentumswohnungen mit zweieinhalb bis fünfeinhalb Zimmern entstehen. Die Planung sieht zudem eine der Umgebung angepasste, naturnahe Begrünung vor.

Die Bausumme auf den rund 6500 Quadratmetern Grundfläche beträgt gut 30 Millionen. Die fünf Mehrfamilienhäuser sind nicht Teil des Gestaltungsplanes, welcher nördlich der Thurfeldstrasse ausgearbeitet wird und auf die sich die Meyerhans & Cie AG konzentriert.

Die jetzige Überbauung werde deshalb in der Regelbauweise erstellt, sagt Reto Arnold. Bis zum 9. November ist das Baugesuch einsehbar. Arnold rechnet mit Baustart erst im Jahr 2021.

Neuer Strassenname

Die Thurfeldstrasse erhält einen neuen Namen. Zumindest der Abschnitt zwischen Industrie- und Wilerstrasse. Wegen des Abbruchs der Fabrikhäuser wohnt dort derzeit niemand. Der ideale Zeitpunkt, die Strasse umzubenennen.

Die Dorfhistoriker Martin Sax und Vreni Brenner haben der Stadt mit der Namensauswahl geholfen. Im Zuge des Gestaltungsplanes soll nämlich auch eine neue Strasse entstehen, die von der jetzigen Thurfeldstrasse in Richtung Paul-Reinhart-Schulhaus abzweigt. «Meist bietet sich der Flurname als Strassenname an», sagt Sax. «Aber auch früher prägende Gebäude oder wichtige Weinfelder Persönlichkeiten sind möglich.»

Martin Sax, Dorfhistoriker Bild: Mario Testa

Sax und Brenner entschieden sich in diesem Fall für letzteres. «Es ist ein Gebiet, das geprägt ist von der Mühle Meyerhans und der Firma Model.» Des Weiteren sei es so, dass beide Unternehmen eine Zeit lang von Frauen geführt wurden, «und das sehr erfolgreich», ergänzt Sax. Es sei deshalb nahe liegend, die Thurfeldstrasse in «Johanna-Meyerhans-Strasse» und die neu geplante Strasse in «Els-Model-Strasse» umzubenennen.

«Es wären die ersten Strassennamen in Weinfelden, die nach Frauen benennt werden.»