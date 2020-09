Nach den Unstimmigkeiten um Pfarrer Jehle und dem Abgang von Pater Jan haben die Kreuzlinger Katholiken einen neuen Hirten Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde Pfarrer Edwin Stier ins Amt eingesetzt und der Pastoralraum Kreuzlingen eröffnet. Inka Grabowsky 13.09.2020, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pfarrer Edwin Stier bei seinem Einsetzungsgottesdienst in der Stefanskirche. Bild: Reto Martin

Kräftiger Applaus brandete auf, als der Präsident der Kirchenvorsteherschaft Beat Krähenmann die Gläubigen bat, den neuen Pfarrer zu begrüssen. Die Katholiken freuten sich deutlich hörbar über die Einsetzung des Pfarradministrators für Kreuzlingen, Tägerwilen und Ermatingen. «Pfarrer Stier hat für den Neuanfang hier seine Heimat verlassen. Die Erwartungen an ihn sind gross. Er braucht für seine Arbeit unsere Hilfe», appellierte Krähenmann.

Auch der Kreuzlinger Pfarreiseelsorger Jens Spangenberg sicherte Edwin Stier zu:

«Mit dem freundlichen Blick, den wir schon an dir haben wahrnehmen dürfen, wirst du viele Mitgehende finden. Der Pfarrer ist nicht allein.»

Die Ermatinger Pfarreiseelsorgerin Tanja Tribull setzt volles Vertrauen in die Führungsstärke des neuen Administrators: «Jesus Christus gibt die Richtung vor, aber du weist auf die richtige Spur auf dem Weg hin.»

Predigt zum Thema Vergebung

Im Namen von Bischof Felix Gmür übergab die Regionalverantwortliche Brigitte Glur-Schüpfer die Beauftragungsurkunden an die Geistlichen. Ihre Predigt hielt sie zum Thema Vergebung. Nach den Unstimmigkeiten innerhalb der Gemeinde um Pfarrer Jehle und dem Abgang von Pater Jan Walentek war das ein Stichwort, mit der sich viele Kirchbürger in den vergangenen Jahren beschäftigt hatten. Sie sagte:

«Gott gibt uns immer wieder neue Chancen. Geben wir sie auch.»

Unter Bezug auf die Philosophin Hannah Arendt rief sie dazu auf, mit dem Versprechen auf Zusammenhalt und der Bereitschaft, Fehler zu verzeihen, den neuen Pastoralraum aufzubauen.

Die Präsidentin der Ermatinger Kirchenvorsteherschaft, Beatrice Niedermann, zeigte sich in ihrer Botschaft zuversichtlich, dass der eingeschlagene Weg gut ist. «Wir kommen nur gemeinsam weit», meinte sie. Die Vielfalt der kirchlichen Angebote werde gestärkt, weil nun Mitglieder ­aller Teilgemeinden alles nutzen könnten.

Ausdrücklich bedankte sich Edwin Stier bei Kreuzlingens Stadtpräsidenten Thomas Niederberger, der nicht nur die Willkommensgrüsse des Stadtrats überbrachte, sondern auch zwei Flaschen Wein aus dem Seeburgpark. Unter dem Gelächter der Gemeinde sagte der Pfarrer:

«Ein Fläschchen – oder auch zwei – wollen wir gemeinsam geniessen.»

Stadtpräsident Thomas Niederberger übergibt Pfarrer Edwin Stier zwei Flaschen Wein. Aufgrund der Coronapandemie begrüssen sich die beiden per Ellbogen-Bump. Bild: Inka Grabowsky

Spezieller Dank ging auch an die Organisatoren der Onlineübertragung. «Sie erlauben uns, Gemeinschaft zu spüren, auch in Zeiten, in denen wir rücksichtsvollen Abstand halten müssen.» Die Gemeindemitglieder bat Stier um drei Dinge:

«Sagen Sie mir direkt, wenn etwas nicht passt. Nehmen wir einander so, wie wir sind, und stellen wir Jesus Christus in den Mittelpunkt, dann stehen auch die Menschen im Zentrum.»

Der Gottesdienst wurde musikalisch geprägt von einer «Missa Brevis zu Ehren des heiligen Stephanus», die der Kirchenmusiker Nicolas Borner eigens für den Anlass komponiert hatte. Der Stefanschor und die Solisten Adriane Kienzler und Andreas Borner unter Begleitung der Pianistin Annette Vielmuth begeisterten mit dem neoromantischen Werk.