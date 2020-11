Nach dem Hitler-Jugend-Vergleich war Schluss mit lustig: Evangelisch Güttingen sagt nach turbulenter Versammlung erneut Ja zur Sanierung des Kirchgemeindehauses Auch bei der bereits dritten Abstimmung zum Projekt stimmt eine Mehrheit der Kirchbürger zu. Die von den Kritikern erzwungene ausserordentliche Versammlung zeigte auf, wie verhärtet die Fronten in der Gemeinde sind. Urs Brüschweiler 18.11.2020, 12.35 Uhr

Stein des Anstosses: Das Kirchgemeindehaus in Güttingen soll renoviert werden. (Bild: Reto Martin - 6.5.2019)

Das Gebet von Pfarrerin Edina Olah zu Beginn nützte nichts. Die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung am Dienstagabend geriet ordentlich aus den Fugen. Die Argumentation der Gegner bei der Sanierung des Kirchgemeindehauses verkam zu einer Abrechnung mit der Kirchenvorsteherschaft, die teilweise bis unter die Gürtellinie reichte. Allerdings wurde ihrem Sprecher das Wort nach wenigen Minuten bereits entzogen. Doch der Reihe nach:

Die dritte Abstimmung

Um 18.30 Uhr begann die Versammlung in der Turnhalle Rotewis. Dass die Zeit knapp werden würde, war von Anfang an klar. Eine Stunde stand nämlich nur zur Verfügung, danach musste der Saal zugunsten der nachfolgenden Schul- und Gemeindeversammlung geräumt sein.

Architekt Pix Müller erklärte das Umbauprojekt für das Güttinger Kirchgemeindehaus. «Ich mache das gerne, auch wenn sie es schon zum dritten Mal hören», sagte er. In der Tat hatten die Kirchbürger schon zwei Mal dem Projekt zugestimmt. Mit 114 Unterschriften verlangten jedoch einige Kritiker die Ansetzung einer ausserordentlichen Versammlung, um das Vorhaben doch noch zu bodigen. Maria Streule, Finanzexpertin bei der Landeskirche, führte dann aus, dass sich die Güttinger Kirchgemeinde den Kredit von 450'000 gut leisten könne. Baukommissionspräsident Tristan Rutishauser sprach im Namen der Vorsteherschaft:

«Es ist ein gutes Projekt für die Zukunft. Es ist jetzt die beste Zeit, den Umbau in Angriff zu nehmen.»

Rutishauser unterliess es nicht, die Kritiker anzusprechen und sich über das mangelnde Vertrauen in die Behörde zu beklagen.

Dann trat Christoph Meier ans Rednerpult. Der Journalist und Buchautor aus Güttingen vertrat die Gegnerschaft. Er wies gleich zu Beginn darauf hin, dass in dieser Meinungsvielfalt vorherrsche. «Bei uns wird niemand zum Rücktritt gedrängt oder rausgemobbt, der anderer Ansicht ist», sagte er als Seitenhieb auf die Vorsteherschaft. Meier sprach dann zuerst über andere ihm kritisch erscheinende Themen. Etwa Personalien in der Behörde, wie den Rücktritt des ehemaligen Kirchenpräsidenten Siegfried Brandt.

Verbale Scharmützel am Mikrofon

Kirchen-Vizepräsident Ruedi Schum drängte Meier mehrfach, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, auf das Projekt einzugehen. Doch Meier wehrte sich, als Schum ihm die Redezeit auf nur noch zwei weitere Minuten begrenzen wolle:

«Das ist eine absolute Frechheit, geben sie Ruhe»

Meier kritisierte das «taktische Interesse» bei der Ansetzung der Versammlung. Die Gegner hätten lieber eine Urnenabstimmung gehabt.

Die Argumente gegen das Projekt brachte Meier nur noch in Kurzform unter: Die Finanzsituation der Kirchgemeinde sei blauäugig dargestellt worden, und es bestehe in Anbetracht der schwindenden Zahl von Kirchenmitgliedern schlicht kein Bedarf an zusätzlichem Versammlungsraum im Kirchgemeindehaus. «Die Nachfrage existiert nicht.»

Buh-Rufe und Wort-Entzug nach dem Nazi-Vergleich

Einzig für die Rollstuhlgängigkeit des Hauses sei der Umbau nicht gerechtfertigt. «Sollte es brennen und im Obergeschoss tatsächlich ein Rollstuhlfahrer anwesend sein, könnte man ihn auch hinuntertragen.» Christoph Meiers Aussagen wurden dann noch heikler: Das formulierte Ziel, die Räume für die Kinder- und Jugendarbeit zu nutzen, ihnen «Heimat und Raum» zu geben, erinnere ihn in der Wortwahl an die Hitler-Jugend. Es folgten empörte Buh-Rufe aus dem Saal und ein Ordnungsantrag, das Votum Meiers sofort zu beenden. Der Antrag wurde mit 70 Ja-Stimmen, bei 100 anwesenden Stimmberechtigten gutgeheissen.

Güttingen von oben: Das Kirchgemeindehaus befindet sich unter der Kirche. (Bild: Matthias Wick - Frühling 2019)

Meier durfte in der Folge doch noch drei Anträge stellen: Erstens die Ablehnung des Sanierungsprojekts, zweitens in die Kirchenordnung die Möglichkeit einer brieflichen Abstimmung aufzunehmen und drittens über einen Planungskredit für den Umbau nur des Obergeschosses des Kirchgemeindehauses brieflich abzustimmen. Über diese Anträge wurde jedoch nicht abgestimmt.

Es folgte eine kurze Diskussionsrunde, bevor man zur schriftlichen Abstimmung schritt. Mit 72 gegen 25 Stimmen entschieden die Kirchbürger am Kredit festzuhalten. Kirchen-Vizepräsident Ruedi Schum zeigte sich erleichtert:

«Es geht weiter, auch wenn das heute nicht hätte sein müssen.»

Schum sprach auch noch seine Eindrücke der letzten Monate und Jahre an. «Es gab Unstimmigkeiten in der Behörde, wir haben uns zu viel mit uns selbst beschäftigt und sich nicht vorwärts gekommen.» Er sprach damit offensichtlich die Zeit an vor dem Abgang von Kirchenpräsident Siegfried Brandt. «Wir hatten einen Präsidenten, der nicht in unserem Sinn gesprochen hat.»