Nach Corona-Quarantäne: Die Ausnahmesituation im Berger Dorfladen ist vorbei In der Volg-Filiale hatten sich mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Nach der Quarantäne läuft der Betrieb nun wieder normal. Mario Testa 31.08.2020, 17.00 Uhr

Immer geöffnet trotz Quarantäne für die Belegschaft: Aushilfen betrieben den Dorfladen in dieser Zeit. Bild: Mario Testa

(Berg, 27. August 2020)

Die Berger Bevölkerung kauft gern im Dorfladen ein. In den vergangenen drei Wochen trafen sie dort jedoch zeitweise auf ihnen unbekannte Mitarbeiter. Grund für die Ausnahmesituation waren mehrere Infektionen mit dem Coronavirus in der Belegschaft. «Bei vier Ladenmitarbeiterinnen wurde Ende der ersten Augustwoche eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die betroffenen Personen wiesen leichte Grippesymptome auf», schreibt Volg-Pressesprecherin Tamara Scheibli auf Anfrage.

«Das gesamte Verkaufsteam begab sich sofort nach Bestätigung der ersten Infektion in die behördlich angeordnete Quarantäne bis mindestens 19. August.»

In Absprache mit der zuständigen Kantonsärztin sei der gesamte Laden daraufhin durch eine Spezialfirma desinfiziert worden, schreibt Scheibli. «In der Zeit, in der sich die Mitarbeitenden in Quarantäne befanden, wurde der Volg Berg von Mitarbeitenden aus umliegenden Verkaufsstellen betrieben.»

Alle Mitarbeitenden sind wieder an der Arbeit

Mittlerweile ist die zweiwöchige Quarantäne vorbei und die Mitarbeiterinnen seien alle wieder gesund und gingen ihrer Arbeit nach im Laden. Sprechen über das Erlebte möchten die direkt Betroffenen nicht und verweisen an die Pressesprecherin. «Auch jene Mitarbeiterinnen, die sich vorsorglich in Quarantäne befanden, arbeiten wieder im Volg Berg», schreibt Tamara Scheibli. Und sie betont:

«Es bestand keinerlei Gesundheitsrisiko für die Kunden.»

Im Dorf waren die Coronafälle im Volg sicher ein Gesprächsthema, sagt Thomas Bitschnau: «Am Montag, 10. August, öffnete der Laden etwas später, das sorgte für Verwirrung und Spekulationen. Grund für die Verspätung war der Desinfektionseinsatz, wie später klar wurde», sagt der Gemeindepräsident.

Drei Tage Unsicherheit

«Wir hätten gerne sofort informiert, mussten jedoch zuwarten, bis wir die Informationen von offizieller Seite des Volgs hatten. Das hat drei Tage gedauert.» Er habe sich an die Lungenliga gewandt und nachgefragt, wer die Informationspflicht habe, die Gemeinde oder das Geschäft. «Sie haben mir versichert, es sei der Ladenbetreiber», sagt Bitschnau.

Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident Berg. Bild: Mario Testa

In Absprache mit dem Regionenleiter des Volgs habe dieser dann drei Tage später mit einem Zettel am Eingang des Ladens – und die Gemeinde mit einer Meldung auf ihrer Website – über die Situation informiert. «Er zögerte anfänglich, weil er Vorbehalte wegen der Reputation des Ladens hatte. Aber im Nachhinein hat er sich bei mir bedankt für die sachliche Meldung», sagt Thomas Bitschnau. Die drei Tage Unsicherheit hätten zwar einige Fragen aufgeworfen.

«Panik ausgebrochen ist aber nie im Dorf. Die Bevölkerung hat die Situation gelassen aufgenommen.»