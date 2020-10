Nach Brand in einem Arboner Keller: Fünf Personen wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital In der Nähe der Avia Tankstelle hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Ursache ist noch nicht klar. Alessa Sprinz 22.10.2020, 19.11 Uhr

Im Keller dieses Mehrfamilienhauses brannte es. Alessa Sprinz

Am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Arbon Rauch in ihrem Treppenhaus entdeckt. Dies in der Weingartenstrasse in der Nähe der Avia Tankstelle. Die Bewohner verliessen anschliessend das Gebäude. Kurze Zeit später, um 17.14 Uhr, war die Feuerwehr vor Ort. Ihr Einsatz dauerte vier Stunden. Durch die starke Rauchentwicklung sei das Treppenhaus nicht betretbar gewesen, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Webseite. «Es sah nach einem Grossaufgebot der Feuerwehr aus», sagt ein Anwohner. Er habe ebenfalls gesehen, wie Rauch aus dem Mehrfamilienhaus aufgestiegen ist.