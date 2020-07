Nach 25 Jahren in Ottoberg: Esther Beck fährt auf dem roten Traktor in den Ruhestand Zur Pensionierung haben die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Ottoberg ihrer Lehrerin einen besonderen Abschied bereitet. 07.07.2020, 11.30 Uhr

Die Schulkinder stehen Spalier für ihre Lehrerin Esther Beck, die auf dem roten Traktor zur Schule gefahren wird. (Bild: PD)

(red) In der letzten Schulwoche hiess für die Schülerinnen und Schüler Abschied nehmen von Esther Beck. 25 Jahre lang hat sie an der Primarschule Ottoberg unterrichtet. Die Lehrerin führte kürzlich mit ihrer Klasse das Theater «Bauer Beck fährt weg» auf. An ihrem letzten Schultag wurde sie deshalb stilgemäss zu Hause in Weinfelden von einem wunderschönen roten Traktor abgeholt.