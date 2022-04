Konzert Der Musikverein Sommeri zeigt seine dunkle Seite – mit einem speziellen Stück Mit der Heavy-Metal-Komposition «Black Symphony» will der Dorfverein neue Wege beschreiten und das spielen, was ihm Spass macht. Manuel Nagel 20.04.2022, 15.30 Uhr

Dirigent Hanspeter Ziegler probt am Dienstagabend in der Kirche mit dem Musikverein Sommeri für das Konzert am Sonntagabend unter dem Motto «symphonisch – klassisch – anders». Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 19. April 2022)

Dunkle Gestalten, die durch den schummrigen Mittelgang der Kirche huschen und mystische, monotone Lieder singen? Definitiv nicht das, was man zu Beginn des Konzerts eines Dorfmusikverein erwarten würde. Dessen ist sich auch Raphaela Hug bewusst, die den Verein seit nun mehr acht Jahren präsidiert und selber Cornet spielt.

«Dass ein Musikverein bei einem Stück auch mal singt, das gibt es nicht oft», sagt Raphaela Hug. In anderen Vereinen würden sie wohl davon laufen oder «Goht’s no?» ausrufen, wenn man mit solch einem Vorschlag daherkomme, sagt sie mit einem Lachen. Doch ihre Kolleginnen und Kollegen würden da eben anders ticken.

Aktuell zählt der Musikverein Sommeri 20 Mitglieder, die Hanspeter Zieglers Dirigentenstab folgen – allerdings nur noch zwei, die auch noch in Sommeri wohnhaft sind. Doch alle sind sie mit dem Dorf verwurzelt und viele auch da aufgewachsen. Die meisten leben auch nach wie vor in der Nähe. Nur die Präsidentin hat einen etwas weiteren Anfahrtsweg zur wöchentlichen Probe am Donnerstagabend. Raphaela Hug zog schon 2008 weg, wohnt nun in Märstetten.

Präsidentin Raphaela Hug zog zwar schon 2008 weg und später nach Märstetten, ist aber dank des Musikvereins Sommeri nach wie vor stark mit dem Dorf verwurzelt, in dem sie aufgewachsen ist. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 19. April 2022)

«Wir sind eine junge Truppe. Zusammenhalt und Kameradschaft werden bei uns gelebt», sagt Hug. Das sei nicht einfach eine Floskel, das erhalte sie auch immer wieder von aussenstehenden Personen bestätigt. Die Verwurzelung im Dorf sei nicht notwendig, um bei ihnen mitzuspielen. Sie betont: «Wir sind offen für alle, doch wir sind regelmässig an Anlässen im Dorf für die Sommerer Bevölkerung da.»

Erst Überzeugungsarbeit, dann stehen alle dahinter

Dank diesem Zusammenhalt im Verein sei es auch für die Musikkommission einfach, mit neuen Ideen aufzuwarten, wie sie nun beim Konzert am kommenden Sonntag zu hören sein werden. Es brauche zu Beginn vielleicht schon etwas Überzeugungsarbeit, sagt Raphaela Hug, aber am Ende stünden alle dahinter.

Probe in der Kirche von Sommeri für das Konzert am Sonntagabend. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 19. April 2022)

Und die Präsidentin erklärt auch, wieso das Publikum diesmal auch Stücke hören wird, die man von einer Blasmusik eher nicht erwarten würde. «Wir wollen weg von diesem Image des Humba-Tätärää», sagt sie, denn oft verbinde man mit Blasmusik altmodische Stücke. Man wolle aber dieses schöne Hobby gerade auch für jüngere Leute wieder attraktiver gestalten. Das bedeute aber nicht, dass man ältere ausschliessen wolle, «aber wir wollen mit der Zeit gehen». Hug sagt deutlich, dass dieser «einschlägige Marsch-Polka-Verschnitt» ihnen weder Spass mache noch Nachwuchs bringe.

So finden nun eben auch speziell für Blasmusik arrangierte Heavy-Metal-Kompositionen wie «Black Symphony» Eingang ins Konzertprogramm des MV Sommeri. Aber die Präsidentin ist überzeugt, dass am Sonntag auch das Publikum positiv reagiert. Es habe sehr viele «hörgefällige Nummern drin, sodass es auch mal ein schräges Stück leiden mag. Es hat für alle etwas dabei», versichert Raphaela Hug.

Konzert in der Kirche Sommeri, Sonntag, 24. April, 17 Uhr. Moderation durch Bertolt Specker, der Eintritt ist frei (Kollekte).

Präsidentin Raphaela Hug spielt Cornet im rund 20-köpfigen Orchester. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 19. April 2022)