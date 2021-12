Konzert der Musikgesellschaften Altnau und Mettlen

Musik Doppelauftritt im Doppelpack: Die Musikgesellschaften Altnau und Mettlen zeigen bei zwei Konzerten ihr Können Drei Monate hatten die Musiker acht neue Stücke geübt. Am letzten Wochenende konnten sie zeigen, was sie erarbeitet haben. Es lief alles wie am Schnürchen. Inka Grabowsky 20.12.2021, 04.30 Uhr

Die Mitglieder der Musikgesellschaften Altnau und Mettlen unter der Leitung von Johannes Schubert harmonieren gut miteinander. Bild: Inka Grabowsky

Beide Musikgesellschaften haben mit Johannes Schubert den gleichen Dirigenten. So lag es nahe, gemeinsam aufzutreten, einmal in Altnau und einmal in Bussnang. «Eigentlich wollten wir schon im Sommer ein Konzert bei der Landesgartenschau in Überlingen geben», erzählt Daniel Schaltegger, Präsident der Musikgesellschaft Helvetia Mettlen, «aber wegen Corona wurde es abgesagt.» Umso glücklicher waren die Musiker jetzt über ihren Auftritt am Samstag in Altnau und am Sonntag in Bussnang. Schaltegger sagte: