Posaunenchor Amriswil gibt Konzert in Sitterdorf

Musik Besinnliche Worte und schöne Klänge Der Brass Band Posaunenchor Amriswil begeisterte am Samstagabend mit seinem Adventskonzert in der evangelischen Kirche Sitterdorf. Christof Lampart 19.12.2021, 16.30 Uhr

Der Posaunenchor Amriswil unter der Leitung von Micael Dikantsa bot ein abwechslungsreiches Programm. Bild: Christof Lampart

Dramatisches suchte man bei der Stückauswahl, welche der Brass Band Posaunenchor Amriswil für sein samstagabendliches Konzert in der evangelischen Kirche Sitterdorf getroffen hatte, vergeblich. Schliesslich, so begründete es Moderator Stefan Streller, sei für viele Menschen das zu Ende gehende Jahr 2021 von allerlei Ängsten und einer Pandemie begleitet worden, von der man schon Ende 2020 hoffte, dass sie ein Jahr später schon weitestgehend besiegt sei.

Moderator Stefan Streller führe durch das Programm. Bild: Christof Lampart.

Das Programm des Posaunenchors war nicht nur von den Titeln her überzeugend, sondern auch Punkto Präsentation. Denn was die Amriswiler Blechbläser-Formation im pandemiebedingt «vollbelegten» Gotteshaus unter der musikalischen Leitung von Micael Dikantsa darbot, war eine ebenso abwechslungsreiche wie wohltuende Musikstunde, die Moderator Stefan Streller mit eingängigen und besinnlichen Worten zur Weihnachtszeit zusätzlich bereicherte.

Vertraute Melodien

In den Kompositionen wurden bekannte Weihnachtslieder zitiert, sodass bei vielen Werken, selbst wenn man sie nicht kannte, Vertrautes herauszuhören war. Nebst klassischen Brassband-Stücken wurde auch der eine oder andere Evergreen eingestreut. Sei es das Weihnachtslied «O du Fröhliche» (bei dem das Publikum mit Maske mitsang), den Christmas-Gospel «Go Tell It On The Mountains» oder die Musik der «Zuckerfee» aus Tschaikowskys Ballett «Der Nussknacker».