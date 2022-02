Amriswiler Museumssonntag: Die Besucher haben die Qual der Wahl

Museumssonntag Der Donzhauser Postillion in vierter Generation kommt ins Bohlenständerhaus im Amriswiler Schrofen Kommenden Sonntag bieten die vier Amriswiler Museen viel Abwechslung. Die Besucher haben die Qual der Wahl. Manuel Nagel 02.02.2022, 16.30 Uhr

Andreas Sallmann steht in der Wagnerei im Keller der Kutschensammlung, die er von seinem Vater Robert geerbt hat. Bild: Manuel Nagel

Bereits als Zwölfjähriger half er seinem Vater, die Post in Donzhausen zu verteilen. Mit dem Töffli holte er frühmorgens die Briefe und Pakete für das Dorf in Sulgen ab und brachte abends die eingegangene Post wieder nach Sulgen. Und auch schon der Grossvater und Urgrossvater von Kurt Etter waren Pöstler von Donzhausen. Kein Wunder also, dass Etter viele Geschichten und Anekdoten kennt. Einige dieser erzählt er am Sonntag um 14 und um 15.30 Uhr im Bohlenständerhaus im Schrofen. Auch das «Chuestall Kafi» hat wie jeden Museumssonntag geöffnet. Für Besucherinnen und Besucher gilt 2G sowie die Maskenpflicht.

Auch im Ortsmuseum ist eine Person zu Gast, die ein interessantes Thema mitbringt. Sabine Müller, in Räuchlisberg aufgewachsen, verrät in der Erzählstunde, welche Rolle Amriswil in der Geschichte des Geflügels spielt. Die studierte Agrarwissenschafterin arbeitet am Aviforum in Zollikofen. Dies ist das Schweizer Kompetenzzentrum für Geflügel, wo Müller die Abteilung Versuchswesen leitet und zudem Fachperson für die Ei- und Fleischqualität ist. Die Erzählstunde mit Sabine Müller beginnt um 15 Uhr, für die Besucher gelten die üblichen Corona-Vorsichtsmassnahmen.

Im Schulmuseum in Mühlebach wird nicht nur erzählt, sondern auch geplaudert – und zwar aus dem Nähkästchen. Dieser und anderen Redewendungen geht das Schulmuseum auf die Spur. Ausserdem berichten Rita Nüesch und Edith Tanner aus ihrem Schulalltag und stellen verschiedene Publikationen des Museums vor, etwa die Entstehung von Schulhäusern, die Entwicklung der Schulschrift oder auch die Geschichte des Schultheks. Während der ganzen Öffnungszeit von 14 bis 17 Uhr lässt Museumsleiterin Frauke Dammert Personen – sofern diese wollen – aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Geschichten werden digital aufgenommen und festgehalten.

Offen ist auch die Kutschensammlung. Um 14 und 16 Uhr findet eine Führung statt – inklusive Demonstration, wie sich ein Wagenrad zusammensetzt.

Hinweis

Amriswiler Museumssonntag: 6. Februar, 14 bis 17 Uhr, Ortsmuseum am Palmensteg, Kutschsammlung (St.Gallerstrasse 12), Schulmuseum Mühlebach und Bohlenständerhaus im Schrofen.