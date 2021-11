Kritik an Thurgauer Polizei nach Einsatz in Münsterlingen

Die Kantonspolizei Thurgau musste am Donnerstag in Münsterlingen eine offenbar suizidgefährdete Frau stoppen, die ein Messer in der Hand hatte. Weil sie auf Pfefferspray nicht reagierte und Widerstand leistete, hat ein Polizist sie mit einem Zaunpfahl zu Boden geschlagen.

