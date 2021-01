Neuer Trend Selber backen ist seit Corona wieder in: Die Mühle Lamperswil bei Wigoltingen merkt die hohe Nachfrage In der Mühle Lamperswil bei Wigoltingen wird seit 1545 Getreide gemahlen und geschält. Sie ist spezialisiert auf regionale Getreide und spürt ein deutliches Umsatzplus dank Corona. Mario Testa 12.01.2021, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mühle Lamperswil liegt am Dorfrand neben dem Aspibach in einem kleinen Waldstück. Ein alter Mahlstein steht dekoriert am Wegrand. Bild: Andrea Stalder (Lamperswil, 8. Januar 2021)

«Es ist eindeutig, dass Corona das Verhalten der Menschen verändert hat. Sie fangen wieder an, selber zu backen. Wir verkaufen derzeit sehr viel Mehl direkt ab Mühle», sagt Urs Warenberger. Er leitet die Mühle Lamperswil in der vierten Generation. Die Mühle gibt es indes schon viel länger. «Mein Urgrossvater hat die Mühle 1872 gekauft. Gebaut wurde sie aber schon 1545 von den Herren Zollikofer vom Schloss Altenklingen.»

Urs Wahrenberger, Inhaber der Mühle Lamperswil. Bild: Andrea Stalder

In der Mühle, sie liegt in einem kleinen Wald am Dorfrand von Lamperswil, rattert es unablässig. Siebe rütteln, Getreide fliesst durch lange Rohre und überall drehen Antriebsstränge mit grossen Rollen und langen Gurten. Angetrieben wurde die Mühle seit Beginn vom Aspibach. Auch heute noch nützt Wahrenberger die Energie des Bachs.

«Wir nützen die Wasserkraft so gut es geht. Aber bei all unseren Anlagen reicht diese alleine heute bei weitem nicht mehr aus.»

Spezialisiert ist die Mühle Lamperswil auf die Verarbeitung von regionalem Urdinkel, Weizen und anderen Lebensmittelspezialitäten sowie auf die Herstellung von Mischfutter für die Landwirtschaft. «Wir sind eine von nur noch zwei Mühlen im Thurgau, in denen Dinkel geschält werden kann», sagt Wahrenberger. Schälen heisst in der Fachsprache röllen und so ist die Mühle Lamperswil eine Röllmühle. «Was wir nicht mehr verarbeiten sind ölige Produkte wie Sonnenblumen oder Hanf. Die machen nur Ärger.»

Vier Mitarbeiter in der kleinen Mühle

In der Mühle arbeiten vier Personen. Müller Wahrenberger und seine Frau Elfie sowie die beiden Mitarbeiter Jacqueline Ammann und Marc Nyffenegger, der die Mühle auch weiterführen soll. Dazu kommen seit kurzem auch noch zwei weitere Teilzeitangestellte. «Mit diesem Team sind wir auch in Zukunft gut aufgestellt», sagt der 66-jährige Müller. An seinem Beruf schätze er die grosse Abwechslung und die Vielfalt der Tätigkeiten. Jährlich verarbeiten er und sein Team 4500 Tonnen Getreide.

«In der Mühle arbeiten wir an sechs Tagen pro Woche von morgens 5.30 Uhr bis abends um 18 Uhr.»

Jacqueline Ammann packt das Mehl für den Verkauf ab. Bild: Andrea Stalder

Zeitweise eines der wichtigsten Getreide, fristete Dinkel Ende des 20. Jahrhunderts ein Nischendasein, heute ist er wieder sehr beliebt. «In den 1990er-Jahren haben wir gerade mal 50 Tonnen Dinkel pro Jahr verarbeitet. Heute sind wir bereits wieder bei über 2000 Tonnen.» Somit macht Dinkel fast die Hälfte der Produktion der Mühle Lamperswil aus.

Müller Urs Wahrenberger vor seiner neusten Anschaffung. Einer modernen Beschickungsmaschine der Firma Swisca aus Appenzell. Bild: Andrea Stalder

Um diese Nachfrage befriedigen zu können, hat Wahrenberger seine Mühle auch immer weiter ausgebaut und modernisiert. Trotz des Einbaus der neuen Dinkelschälung hat sich die Arbeitszeit aber sehr verlängert im Vergleich zu früher, weil die Menge stark zugenommen hat. Besonders stolz ist Wahrenberger auf seine neuste Anschaffung. «Die Beschickung der Mühle ist auf dem technisch neusten Stand. Diese Arbeit erledigt eine neue Waage der Firma Swisca aus Appenzell.» Nebst dieser modernen Maschine stehen jedoch auch ältere Fabrikate in der Mühle. Die Walzenstühle und Sichter beispielsweise sind noch aus dem Jahr 1936. «Die laufen einwandfrei.»

Die verschiedenen Getreide und den Dinkel bezieht Wahrenberger hauptsächlich von Thurgauer Bauern. «Wir haben aber auch einige Zulieferer aus den Kantonen St.Gallen, Schaffhausen und Zürich», sagt er. Auch wenn Wahrenberger in den Zertifizierungen wie Bio oder Demeter Chancen sieht, glücklich ist er mit all den Labels nicht unbedingt. «Es werden immer mehr Sorten und Labels, das macht uns die Arbeit nicht leichter. Ich sehe auch den Sinn nicht ganz hinter allen Labels.»