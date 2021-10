MOTORSPORT Der Thurgauer Autorennfahrer Mike Rockenfeller kehrt Audi nach 15 Jahren den Rücken: «Es ist Zeit für etwas Neues» Der 37-Jährige aus Landschlacht gewann für den deutschen Hersteller das berühmte 24-Stundenrennen von Le Mans und war 2013 DTM-Champion. Nun ist Schluss mit der Partnerschaft zwischen dem Schweizer Staatsbürger und Audi. Daniel Good 12.10.2021, 10.48 Uhr

Mike Rockenfeller (rechts) als Mitglied des Audi-Teams im Vorfeld der DTM-Saison 2019. Bild: Monika Skolimowska/DPA

In dieser Saison lief es in der DTM nicht mehr so gut für Mike Rockenfeller. In der Gesamtwertung reichte es im Abt-Audi noch zum achten Platz. Immerhin beschlossen Rockenfeller und der Südafrikaner Kelvin van der Linde die Teamwertung hinter Ferrari auf dem zweiten Rang. Die Saison 2021 endete am Wochenende auf dem Norisring in Nürnberg.