Motocross-WM «Was können wir mehr tun, als den Lebensraum der Amphibien zu verbessern?»: Willy Läderach ist enttäuscht über das Nein zum MXGP Willy Läderach und der MXGP of Switzerland wollen im August 2022 ein internationales Rennen in einem national geschützten Amphibienlaichgebiet durchführen. Derzeit fehlt die Zustimmung des Kantons. Das befremdet Läderach. Schliesslich habe man extra eine Bauanfrage gemacht und viele Abklärungen vorgängig getroffen. Wie es nun weitergeht, ist unklar.

Willy Läderach will mit seiner MXGP Suisse AG zwischen Weinfelden und Bürglen ein Motocross-Rennen organisieren. Die Zustimmung vom Kanton fehlt aber noch. Bild: Donato Caspari

Willy Läderach ist erstaunt. Und etwas sprachlos. Denn mit dem vorläufigen Nein des Kantons hat er nicht gerechnet. Eine Wendung, die überraschend kommt, sagt der OK-Präsident des MXGP of Switzerland. Dass das Motocross-Rennen auf dem Mowag-Testgelände zwischen Bürglen und Weinfelden nun doch nicht möglich sein soll, versteht er nicht.

Auskunft gegenüber der Zeitung gibt er nur, weil Vermittler und Ständerat Jakob Stark aufgrund der Session zeitlich eingeschränkt ist, die Gesprächsführung zu übernehmen. Denn für Läderach ist auch jetzt noch klar:

«Wir streiten nicht, wir reden miteinander.»

Und dennoch: «Wir haben eine Bauanfrage gemacht, haben alle zuständigen Organisationen, Landbesitzer, den Kanton und die Umweltverbände ins Boot geholt und angefragt. Alle sagten, es müsse möglich sein, Amphibienschutz und Sport zu verbinden», sagt Läderach. Und nun will der Kanton auf der Zielgeraden nicht zustimmen. «Es ist unglaublich.»

So sah es am MXGP in Frauenfeld 2018 aus. Bild: Donato Caspari

Die Begründung des Kantons ist für ihn vorderhand nicht nachvollziehbar. Schliesslich wurden das OK des MXGP of Switzerland von der Firma Mowag angefragt, den Anlass auf dem Testgelände durchzuführen. Und die Panzer würden wann immer es die Mowag benötige auf dem Gelände fahren. «Dann werden ja auch viele Amphibien getötet», merkt er an.

Zudem habe man alle Wünsche, die am Runden Tisch Mitte April geäussert wurden, ernst genommen und in das Projekt einfliessen lassen. «Was müssen wir denn noch machen? Was können wir mehr tun, als den Amphibienschutz zu achten und sogar dafür zu sorgen, dass der Lebensraum noch besser wird?», fragt Läderach konsterniert.

Die Amphibienfrage habe man «hinderschi und fürschi» besprochen, selbst jetzt wolle man mit den Umweltverbänden nochmals an den Tisch sitzen. «Wir haben einige Terminvorschläge erhalten und werden uns bald einmal zu einem Gespräch treffen», sagt er.

Auf dem Panzer-Testgelände der Mowag will Willy Läderach den MXGP durchführen. Bild: Mario Testa

Läderach ist überzeugt, dass der MXGP einen Mehrwert für die Region sei. Von drei Millionen Geschäftsvolumen spricht er, die es für die Region bringen würde. Das Motocross-Rennen sei des Weiteren sehr wohl von nationaler Bedeutung.

«Wir sind ein Sportanlass nationaler und internationaler Bedeutung. Davon sind wir überzeugt.»

Der Vertrag für den MXGP 2022 liege bereits fixfertig und zur Unterschrift bereit auf seinem Schreibtisch. Das Rennen würde am letzten Augustwochenende im kommenden Jahr stattfinden. Im Rennkalender sei es bereits eingetragen.

«Wir wissen natürlich, dass wir eine Baubewilligung für die Veranstaltung benötigen», sagt Läderach. «Aber ich hatte gehofft, dass Amt für Raumentwicklung zeigt etwas mehr Mut, weil es uns am Anfang positive Signale gesendet hat.» Ob und wie es nun weitergeht, weiss Läderach noch nicht.