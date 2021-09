MXGP Weinfelden: das sagt die Gemeinde Bürglen

Krankenkassenprämien 2022 «Die Gründe sind für uns nicht nachvollziehbar»: In der Ostschweiz steigen die Krankenkassenprämien – das sagen die Gesundheitsdirektoren

Die Krankenkassenprämien in der Schweiz sinken erstmals seit 2008. In insgesamt 14 der 26 Kantone sind die Prämien leicht gesunken. Doch in allen vier Ostschweizer Kantonen steigen die Prämien – entgegen dem nationalen Trend – leicht an.