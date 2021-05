Motocross «Es geht um die Zusammenarbeit, nicht ums Polarisieren!» So will Ständerat Jakob Stark ein Motocross-Rennen in einem Amphibienschutzgebiet realisieren Der MXGP soll 2022 in der Region Weinfelden stattfinden. An der vorgesehenen Stelle gibt es jedoch auch ein nationales Schutzgebiet für Amphibien. Wie das die Umweltverbände finden, bleibt unklar, denn Ständerat Jakob Stark hat die Kommunikation zu diesem Anlass übernommen. Sabrina Bächi 05.05.2021, 05.10 Uhr

Auf dem Testgelände der Mowag in der ehemaligen Kiesgrube zwischen Weinfelden und Bürglen sollen die Motocross-Rennen stattfinden. Bild: Mario Testa

Die Weltmeisterschaft der Motocross-Töffs soll nach Weinfelden kommen. Genauer: auf das Panzertestgebiet der Mowag zwischen Weinfelden und Bürglen. Willy Läderach ist ambitioniert und guter Dinge, dass dieses Projekt in der Region Weinfelden klappen kann (unsere Zeitung berichtete). In Frauenfeld scheiterte er zuletzt auch aufgrund einer fehlenden Baubewilligung.

Doch das Gebiet, welches Läderach nun favorisiert, liegt an einem Amphibienschutzgebiet nationaler Bedeutung. Was jedoch die Umweltschutzverbände von diesem Vorhaben halten, lässt sich nur erahnen. Auskunft geben sie nämlich keine, da sich alle Involvierten geeinigt haben, die Kommunikation künftig über Ständerat Jakob Stark laufen zu lassen. Denn, ob tatsächlich ein MXGP in Weinfelden stattfindet, könnte laut Stark möglich sein, sei aber noch längst nicht sicher.

Eine Win-win-Situation für beide Seiten

Er sei in dieses Projekt gerutscht, weil er als Ständerat mit seiner Thurgauer Ratskollegin Brigitte Häberli beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) anfragte, was die Bedingungen sind, um im Amphibienlaichgebiet nationaler Bedeutung einen Motocross-Event durchzuführen. «Nicht zuletzt interessiere ich mich auch persönlich für den Motocross-Sport», sagt Stark und erzählt, wie er als junger Mann mit dem Töffli durch die halbe Schweiz geknattert sei, um einem Motocross-Rennen zuzusehen.

Jakob Stark, Ständerat SVP Thurgau. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Auf der anderen Seite ist mir der Naturschutz auch sehr wichtig, und die Schutzvorgaben müssen unbedingt respektiert werden.»

Deshalb habe er sich auf Anfrage entschieden, die Abklärungen bis zu einem allfälligen Projektstart zu begleiten. «Es ist mir ein grosses Anliegen, dass beide Seiten einverstanden sind und es für alle eine Win-win-Situation ergibt», sagt er. «Es geht um Zusammenarbeit, nicht ums Polarisieren.»

Die Lage sondiert und Gespräche geführt

Vergangene Woche haben sich alle Beteiligten, also die Motocross-Veranstalter um Willy Läderach, die Umweltschutzverbände, aber auch Vertreter vom Kanton vor Ort getroffen und die Lage sondiert. «Es war ein gutes Treffen, erste Gespräche haben stattgefunden, nun geht es darum, verschiedene Dinge abzuklären», sagt Stark. Etwa, wo die Tribünen hinkommen, da die Vorgaben vom Bafu klar sind: Es dürfen keine Personen das Laichgebiet betreten.

Das habe eine Auslegeordnung ergeben und man habe geschaut, wo noch Spielraum vorhanden sei. Es wurden Aufträge verteilt, um vertiefte Abklärungen in einzelnen Bereichen vorzunehmen. «Erst danach wird der definitive Entscheid gefällt, ob ein Baugesuch für einen MXGP in diesem Gelände eingereicht wird. Das steht derzeit noch überhaupt nicht fest», betont der Ständerat.

Im Laichgebiet geht es unter anderem um den Schutz der Laubfrösche. Bild: Christoph Flory

Ein Umweltgutachten soll erstellt werden

Hauptpunkt der Abklärungen sei das Erstellen eines Umweltgutachtens. Dieses wird von einer vom Kanton anerkannten Fachperson erstellt und anschliessend den kantonalen Fachstellen und den Umweltverbänden zur Stellungnahme unterbreitet. Aus diesem Prozess entwickeln sich im positiven Fall die Rahmenbedingungen für die Veranstaltung, im negativen Fall ergibt sich ein Projektabbruch. Bis Ende der Sommerferien rechnet Stark mit einem Resultat, dann werde man weitersehen.

«Ich bin der Meinung, dass es möglich sein könnte. Aber: Es will gut überlegt sein.»

Er habe ein gutes Gefühl, der Durchbruch sei es aber noch nicht. Sollten sich alle Beteiligten für eine Austragung zwischen Bürglen und Weinfelden entscheiden, so müsse auch noch das Baugesuch beantragt und genehmigt werden.

2019 fand das letzte Mal ein Motocross-Rennen in Frauenfeld statt. Bild: Reto Martin

Alles in allem bleibt Stark in seinen Ausführungen sorgfältig und will noch nicht zu viel verraten. Es stehe noch alles am Anfang und er wolle nicht, dass sich die Fronten verhärten, sagt er. Am Ende sei es aber auch so, dass nicht nur die Umweltschutzverbände, sondern auch die Veranstalter ein Interesse am Wohl der Amphibien haben und der Event wirklich nur dann auf dem Testgelände durchgeführt werde, wenn alles stimmt.

«Es ist auch so, dass den Amphibien das unregelmässige Befahren des Bodens nützen kann», sagt Stark. So entstünden neue Tümpel und neuer Lebensraum für die Tiere. Er jedenfalls findet es sehr spannend und schön, so ein Projekt zu fördern, in dem er dank des Vertrauens beider Seiten vermittelnd wirken könne.