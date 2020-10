Reportage Most aus Märstetten: Pupikofers sorgen für Saft in der Region Doris und Peter Pupikofer haben eine Packpresse und verarbeiten damit Äpfel aus der Region zu Most. Seit Generationen mosten die Pupikofers für Kunden aus der Region. Ein Blick hinter die Kulissen. Deborah Hugentobler 14.10.2020, 05.20 Uhr

Peter Pupikofer steht an der Presse. Seine Frau Doris kümmert sich derweil um die Geschäfte rundherum. Bild: Andrea Stalder (Märstetten, 13. Oktober, 2020)

Seit Jahrzehnten stellen die Pupikofers schon Most her. So lange, dass weder Doris Pupikofer noch ihr Ehemann Peter Pupikofer genau wissen, seit wann die Mosterei besteht und wie es dazu kam. «Der Grossvater meines Mannes betrieb damals eine Sägerei und eine Wagnerei. Da es im Herbst dort weniger zu tun gibt, hat er wohl mit dem Mosten angefangen», mutmasst Doris Pupikofer.

Doris Pupikofer. Bild: Andrea Stalder

Die Kundenmosterei führt die Familie nebst der Schreinerei und Sägerei auch heute noch. 1990 heirateten Doris und Peter Pupikofer. «Es war wie logisch, wenn ich hier einheirate, helfe ich mit», sagt sie. Die Arbeiten in Mosterei und Schreinerei sind klar aufgeteilt. Sie führt sowohl die Schreinerei als auch die Mosterei und erledigt allfällige Büroarbeiten. Im Herbst hilft sie beim Abfüllen und Pasteurisieren des Mosts. Sonst sei sie Hausfrau.

Angestellt seien zwei Mitarbeiter. Diese arbeiten mit Peter Pupikofer in der Schreinerei. Im Herbst sei Pupikofer alleine in der Schreinerei und die zwei Mitarbeiter für das Mosten zuständig.

Mehr Most als die Saison zuvor

Vor dem Mosten werden die Äpfel gewaschen. Bild: Andrea Stalder

Diese Saison laufe gut. Besser als die Letztjährige. Es hatte schlicht zu wenig Äpfel, die Ernte fiel schlecht aus, der Ertrag, auch für die Mosterei, war gering. Dieses Jahr wurden aber bereits 72000 Liter Apfelsaft gepresst.

«Wir rechnen diese Saison mit 100000 Liter Most.»

Von 180 verschiedenen Kunden stamme der Saft. «Jeder kommt, bringt seine Äpfel und nimmt seinen Most wieder Heim», sagt sie.

«Ob zwei Harasse oder einen Wagen voll, spielt keine Rolle.» Zu ihren Kunden gehören besonders Bauern, aber auch Leute, die im eigenen Garten Bäume haben. Da der Saft für den Eigenverbrauch gedacht ist, merken die Pupikofers nichts von fehlenden Kunden, weil sie wegen Corona den Saft nicht loswerden würden.

Beim Pressen tropft der Saft zwischen den Rosten heraus. Bild: Andrea Stalder

Selber bauen Pupikofers auch Obst an. Der Most sei aber auch bei ihnen vor allem für den Eigenverbrauch und werde nur im Herbst verkauft. Die Saison dauere von Ende August bis Oktober oder Anfang November. «Zu Beginn der Saison mosten wir einen Tag in der Woche. Danach sind es vier Tage, dienstags bis freitags, von halb acht bis fünf Uhr», sagt Doris Pupikofer.

Stapel voller Maische

Der Saft fliesst in das grosse Becken. Bild: Andrea Stalder

Die Mosterei in Märstetten ist ein überschaubarer Ort. Die Presse ist keine imposante Erscheinung. Gleichwohl leistet sie einiges. Die sauber gewaschenen Äpfel werden vom oberen Stock her in den Trichter ­gekippt, dann zerkleinert die Maschine alles und einen Stock weiter unten wird die Maische von den beiden Mitarbeitern auf einem Tuch verteilt. Nun liegt die Maische auf dem sogenannten Rost und das Tuch wird drübergeschlagen und ein weiterer Rost kommt drauf. Es ist ein Zusammenspiel von Hand- und Maschinenarbeit.

Das bleibt nach dem Mosten übrig: Der Trester. Bild: Andrea Stalder

Am Ende fliesst der Saft ins grosse Becken. Wer will, kann seinen Saft abfüllen, ­pasteurisieren oder klären lassen, erklärt Doris Pupikofer, während hinter ihr leise der braune Saft ins Becken plätschert. Die über 80-jährige Packpresse hat ganze Arbeit ­geleistet.